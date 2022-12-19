Розповіді

Врятувала лише думка про батьків! 19-річний військовий про втрату ноги, реабілітацію та бажання продовжувати воювати

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 19 Грудня 2022, 14:00
Єгор Олійник: історія військового про поранення та реабілітацію

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