Рассказы

Чтобы “вернуться с войны”, понадобилось два года: история ветерана, потерявшего ногу

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 декабря 2022, 14:00
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