Щоб “повернутися з війни”, знадобилися два роки: історія ветерана, що втратив ногу, але зумів знову відчути смак життя

В Україні війна почалася ще у 2014 році. До 2022 року у нашій країні було близько 500 тис. ветеранів. Після повномасштабної війни їхня кількість може зрости до 5 млн.

Деякі військові вже зараз повертаються з фронту, вони отримують поранення, проходять реабілітацію. Оточенню важливо підтримувати їх, особливо родинам.

Ветеран Ігор Безкаравайний підірвався на міні на Донеччині у 2015 році. Як ветеран, він пройшов тривалий шлях повернення з війни. Чоловік працював у Міністерстві молоді та спорту, у Міністерстві в справах ветеранів, брав участь в Іграх нескорених. Зараз він працює в організації IREX, яка є партнером Мінветеранів на міжнародній арені.

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2014 рік: як все починалося

Пара родом з Донецька. Вони розповідають: коли у місті проходили українські мітинги, Ігор та Олена ходили на них. Вони хотіли хоч якось вплинути на ситуацію. Коли зрозуміли, що нічого не вийде, вирішили виїжджати з Донецька.

У серпні Ігор виїхав з непідконтрольної Україні частини Донецької області. Певний період ходив по добробатах, але зрозумів, що треба йти в офіційний батальйон.

У жовтні 2014 року я підписав контракт з 93 бригадою, яка зараз називається Холодний Яр. А тоді в неї була ще довга і “совкова” назва, — згадує Ігор.

Хоча чоловік пішов на службу за своїм бажанням, він не любить слово “доброволець”.

— Люди з мого оточення не сильно мене підтримували. Не можу сказати, що засуджували, але й раді не були, — каже ветеран.

Олена ж розповідає, що достеменно не пам’ятає своєї реакції. За її словами, у той період вони мали дивні стосунки. Були знайомі давно та мали довгу історію.

Це був складний життєвий етап, тому що треба було виїжджати з Донецька, я втратила дім, усе, — коментує жінка.

Про поранення та ампутацію

Ігор був водієм-механіком. У вересні 2015 року підірвався на міні.

— Вибух відбувся в районі моєї лівої ноги. Але він був такої сили, що незрозуміло, чому мене не пошматувало повністю, — ділиться ветеран.

Чоловік зрозумів, що в нього немає ноги, ще в момент евакуації. Медпідрозділ був далеко, але поруч проїжджала інша машина підрозділу. Чоловіку наклали джгути та повезли в медпункт.

Там був черговий, який намагався пояснити евакуаційній бригаді щось по рації, а потім чітко сказав: “Травматична ампутація ноги”.

Потім мене перевезли в Покровськ, там я був весь забинтований, нога перевʼязана в кількох місцях, скрізь були уламки, — згадує Ігор.

Звідти він зателефонував Олені та почав жартувати, що пошкодив розмір ноги. Про травму не зміг сказати.

Жінка каже, що вони з Ігорем почали частіше спілкуватися, майже щодня. Коли одного дня їм не вдалося поговорити, Олена не звернула на це увагу.

— Наступного дня я збираюся на роботу, і дзвонить телефон. Номер незнайомий — Ігор телефонував з чужого. Я памʼятаю, як зняла слухавку, почула його голос, видихнула, що з ним усе добре, але помітила, що говорить він невпевнено, — розповідає партнерка Ігоря.

Ветеран розповів, що підірвався на міні, але не сказав про масштаби травми. Тоді Олені подзвонила Наталія і розповіла про все.

— Наталя важлива людина в нашому житті, яка має певний стосунок до медичної галузі. Я зателефонував їй після того, як поговорив з Оленою. Сказав, що підірвався, що мене евакуюють з Покровська до Дніпра. На мені тоді ще були якісь трубки, наліпки, бинти, але саме в Дніпрі, уже під час перевʼязки, я побачив, що коліно на місці, що ногу згинають, — згадує Ігор.

Наталія змогла швидко доїхати з Харкова до Дніпра. Також приїхали побратими Ігоря й показали фото того, що лишилося на місці вибуху.

— На місці, де був я — нічого, просто земля. А насправді під мною було ще 14 міліметрів броні, просто вона кудись поділася.

Побратими приїхали і показали фотографії пані Наталі. Ми раділи, що я взагалі живий лишився, — наголошує ветеран.

Олена злилася, адже Наталія намагалася розповісти про травму жартами. Жінка вважає, що у такій ситуації треба краще добирати слова. Проте згодом Наталія все чітко пояснила Олені: де закінчується нога, що з іншими частинами тіла і чи на місці репродуктивні органи.

— Секс, інтимність та близькість — дуже важлива, але табуйована у ветеранській спільноті тема, — розповідає Ігор. Він додає, що в його оточенні всі, хто мав ампутацію, перевіряли, чи не пошкоджені репродуктивні органи.

— Це нормальна природна реакція. Після 12 годин без свідомості, ти маєш знати, що з тобою і не стидатися про це говорити, — наголошує ветеран.

У Дніпрі з Ігорем була Наталія, а з Оленою вони домовилися зустрітися, коли його стабілізують та перевезуть в Київ.

Зустріч у Києві

Олена приїхала до Ігоря в госпіталь і Києві. Зараз у пари є донька Емілія, у неї навіть іграшки є у формі крісла колісного. Але тоді, у 2015 році, в Олени було інше ставлення до інвалідності.

Коли вона побачила у коридорах госпіталю крісла, каталки, милиці, ледь не розгубилася.

— Я стояла сама в госпіталі й говорила собі: “Так, зберися, у тебе все вийде”, — і зайшла в палату. Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти, де саме лежав Ігор, — згадує жінка.

Натомість Ігор каже, що атмосфера в травматології нагадувала дитячий табір: стіни заліплені малюнками, солодощі на тумбочках. Тоді він думав, що така атмосфера, напевно, сприяє швидкому одужанню.

Олена була дуже рада бачити Ігоря, вони обіймалися кілька хвилин, і тоді він показав свою травму.

Так, було страшно дивитися, але коли ти це бачиш, а не дофантазовуєш, як воно виглядає, то психологічно легше прийняти. Наступні рази вже не було так важко дивитися, — згадує Олена.

Ігор каже, що у травматології госпіталю постійно були волонтери, які підтримували поранених та їх сім’ї. Звісно, були люди у тяжкому стані, але не було такого, щоб усі постійно плакали та страждали.

За словами Ігоря, волонтери роблять колосальну роботу. Вчать рідних та оточення, що і як треба робити. Олена щовечора намагалася приходити до Ігоря, приносила різні солодощі. Вони вечеряли й просто проводили разом час.

— Насправді немає нічого такого особливого, що має робити або знати близька людина після поранення. Це проста адекватність і підтримка, — наголошує Ігор.

Проте не варто перетворювати підтримку на “носіння на руках”.

Через три місяці Ігор став на протез, рідні вже не мали необхідності бути постійно з ним. Але поки людина не зможе самостійно про себе подбати, треба бути поруч. Адже елементарно треба допомога, щоб дійти до туалету чи сходити в душ.

— Моя мама приїхала в госпіталь пізніше, бо не могла швидко виїхати з непідконтрольної території. Вона доглядала мене, поки я не почав вставати з ліжка. А далі мама сказала: “Ти тепер можеш сам себе обслуговувати, а я поїхала додому”. Це було важливо, оскільки вона змогла знайти правильний момент, — ділиться чоловік.

Перед випискою з госпіталю особливих настанов від лікарів не було. З Ігорем поговорив психолог. Знайомі порадили зробити протез на Державному протезному заводі. Там чоловікові пояснили, як на ньому ходити. Він став на нього, пройшов кілька десятків метрів, зрозумів, і на цьому все.

Про повернення з війни

Олена розповідає, що їхні стосунки з Ігорем були у підвішеному стані, до неї навіть залицялися інші хлопці. Проте коли Ігор отримав поранення, вона зрозуміла, як сильно його кохає, адже усвідомила, що могла втратити.

— Памʼятаю, що був колега, який сказав мені: “Ти ж розумієш, у нього інвалідність на все життя?” То й що? Що мені з цим зробити, якщо я його кохаю?

Якщо інвалідність стає для людей приводом закінчити стосунки, це не стосунки були, а щось інше, — наголошує вона.

Жінка розуміла, що будуть складнощі. Але вона ніколи не відчувала жалю до Ігоря, якщо він просить допомоги — допомагає.

Ігор зазначає, що це двосторонній рух і не варто використовувати партнера(-ку) як няньку.

— Треба багато працювати, щоб відновитися і знову відшукати себе в житті. Треба займатися спортом, бо відсутність кінцівки впливає на ходіння і можуть початися проблеми зі спиною, — розповідає ветеран.

До протеза теж треба звикнути, адже можуть бути різні проблеми. Наприклад, нога набрякає і протез вже не налазить. Або виходиш з машини і можеш впасти. Чи в супермаркеті порветься пакет, все випадає і ти нічого не можеш вдіяти.

Такі речі треба прожити, дати час нозі стабілізуватися, і далі почнеться життя.

Ці зусилля потрібні як від людини, яка отримала поранення, так і від її рідних, — підкреслює Ігор.

Він зізнається, хоча його виписали з госпіталю у 2015 році, “повернутися з війни” він зміг лише у 2017 році. Тоді він пішов на держслужбу у Міністерство молоді та спорту.

Його оточення теж змінилося після служби. Побратими нормально ставляться до ампутації. Подруги Олени також, навіть ставляться з повагою до поранення. Особливо, коли дізналися, що Ігор займається спортом та їздить на змагання.

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Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне