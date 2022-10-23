Втратив ногу і переймався, що його покине дружина: історія мужнього українського воїна

Він утратив ногу і боявся, що його покине дружина. Роман Полтавець став до лав Збройних сил у перші дні повномасштабного вторгнення. Під час наступу на рідній Харківщині йому відірвало ногу.

Чоловік просив побратимів покинути його, але вони витягли пораненого і врятували йому життя.

А в національному реабілітаційному центрі Незламні у Львові нашому захиснику виготовили протез і поставили на ноги.

Так, в інтернеті Роман побачив майстерню протезування у львівському реабілітаційному центрі й вирішив звернутись по допомогу.

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Вже за тиждень після приїзду чоловік одягнув протез і зробив перші кроки. Зараз Роман вчиться заново ходити й швидко робить успіхи.

За словами військового, за тиждень його поставили на ноги, а він майже чотири місяці не відчував того, що зможе знову ходити.

Протез Романа — вже 15, який встановили в національному реабілітаційному центрі Незламні. Усе за кошти благодійників.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про історію тренера, який втратив руку.