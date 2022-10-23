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Втратив ногу і переймався, що його покине дружина: історія мужнього українського воїна

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 23 Жовтня 2022, 10:00

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