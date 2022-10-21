Мріє встановити протез та тренувати військових — історія тренера, який втратив руку

В’ячеславу Кулаковському через виробничу травму довелося ампутувати ліву руку. Нині він один із топових спортивних тренерів Дніпра. Має близько 30 клієнтів і найвищу фахову категорію.

Щоб знову повернутися до повноцінного життя, В’ячеславу необхідний біонічний протез. Уже вдалося зібрати понад 400 тис. грн, але цього замало — на здійснення мрії потрібно $60 тис.

Після протезування спортсмен не покине справу життя, ба більше — тренуватиме українських військових, які так само як і він втратили кінцівки.

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Вісім років тому він ледь не загинув від травм на виробництві, тоді його руку буквально розтрощило, тож лікарям довелося терміново її ампутувати. Медики не давали жодних прогнозів.

З лікарняного ліжка хлопець одразу повернувся до спорту, згодом вирішив стати тренером. Спортзал для В’ячеслава став другим домом. На роботу його взяли наступного дня після співбесіди. Спортсмен вразив керівництво своєю професійністю та навичками.

Тут він щодня. Запевняє: саме спорт повернув його до життя і дав стимул навчитися жити по-новому.

35-річний В’ячеслав живе повноцінним життям, але може ще краще. Чоловік почав збирати гроші на біонічний протез, необхідний для професійних занять спортом та допомоги фронтовикам.

— Я зустрічався з азовцями, яких звільнили з полону. Є ті, у кого немає рук, я допомагатиму їм з тренуваннями. Буде дуже круто, якщо у нас будуть такі протези.

Я казав: “Ми поїдемо на змагання десь в Америку і покажемо, що таке ССО”.

Кожен може допомогти В’ячеславу втілити мрію. Навіть кілька гривень стануть у пригоді.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 5375 4112 0223 1226

Отримувач: В’ячеслав Кулаковський

Раніше ми розповідали історію військового Сергія Костіченка, який втратив руку, але завдяки дружині вчиться жити наново.

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