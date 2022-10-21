Мечтает установить протез и тренировать военных — история тренера, потерявшего руку

Вячеславу Кулаковскому из-за производственной травмы ампутировали левую руку. Сейчас он один из топовых спортивных тренеров Днепра. Имеет около 30 клиентов и высшую профессиональную категорию.

Чтобы снова вернуться к полноценной жизни, Вячеславу необходим бионический протез. Уже удалось собрать более 400 тыс. грн, но этого мало — на мечту нужно $60 тыс.

После протезирования спортсмен не покинет дело жизни, более того — будет тренировать украинских военных, которые, как и он, потеряли конечности.

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Восемь лет назад он едва не погиб от травм на производстве, тогда его руку буквально раздробило, врачам пришлось срочно ее ампутировать. Медики не давали никаких прогнозов.

После больницы парень сразу вернулся в спорт, впоследствии решил стать тренером. Спортзал для Вячеслава стал вторым домом. На работу его приняли на следующий день после собеседования. Спортсмен поразил руководство своим профессионализмом и навыками.

Здесь он каждый день. Уверяет, что именно спорт вернул его к жизни и дал стимул научиться жить по-новому.

35-летний Вячеслав живет полноценной жизнью, но может еще лучше. Мужчина собирал деньги на бионический протез, необходимый для профессиональных занятий спортом и помощи фронтовикам.

— Я встречался с азовцами, которых освободили из плена. Есть те, у которых нет рук, я буду помогать им в тренировках. Будет очень круто, если у нас будут такие протезы.

Я говорил: “Мы поедем на соревнования где-нибудь в Америку и покажем, что такое ССО”.

Каждый может помочь Вячеславу воплотить мечту в жизнь. Даже несколько гривен пригодятся.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 5375 4112 0223 1226

Получатель: Вячеслав Кулаковский

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