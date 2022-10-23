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Потерял ногу и переживал, что его бросит жена: история мужественного украинского воина

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 23 октября 2022, 10:00

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Потерял ногу и переживал, что его бросит жена: история мужественного украинского воина
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