Потерял ногу и переживал, что его бросит жена: история мужественного украинского воина

Он потерял ногу и боялся, что его покинет жена. Роман Полтавец стал в ряды Вооруженных сил в первые дни полномасштабного вторжения. Во время наступления на родной Харьковской области ему оторвало ногу.

Мужчина просил собратьев покинуть его, но они вытащили раненого и спасли ему жизнь.

А в национальном реабилитационном центре Незламні во Львове нашему защитнику изготовили протез и поставили на ноги.

Так, в интернете Роман увидел мастерскую протезирования во львовском реабилитационном центре и решил обратиться за помощью.

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Уже через неделю после приезда мужчина надел протез и сделал первые шаги. Сейчас Роман учится заново ходить и быстро преуспевает.

По словам военного, за неделю его поставили на ноги, а он почти четыре месяца не чувствовал того, что сможет снова ходить.

Протез Романа — уже 15, установленный в национальном реабилитационном центре Незламні. Все на средства благотворителей.

Напомним, что ранее мы рассказывали об истории тренера, потерявшего руку.