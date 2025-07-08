Рядом после боя: гражданские психологи будут возвращать военнослужащих к жизни

Фото Армия.Inform Министерство обороны запускает новую систему психологической поддержки военнослужащих — от первого дня в строю до спокойного возвращения домой. Теперь забота о бойцах будет длиться не только на фронте, но и за его пределами. Об этом сообщает Минобороны. Начальник Управления психологического обеспечения полковник Олег Мукан подчеркнул, что поддержка военнослужащих должна быть системной и длительной — не только во время боевых действий, но и после возвращения домой.Система помощи включает пять уровней поддержки, которые охватывают разные этапы пребывания в армии: Самопомощь и взаимная поддержка среди побратимов (равный-равному); Психологическая помощь на уровне подразделения через офицеров психологической поддержки; Восстановление на уровне бригады или полка в специальных группах контроля боевого стресса и сопровождения; Профессиональная психологическая помощь в тыловых специализированных учреждениях; Глубокое восстановление в медицинских учреждениях вне зоны боевых действий. Для эффективной работы системы Минобороны разработало проект приказа “Об утверждении Порядка оказания психологической помощи военнослужащим”. Документ призван унифицировать подходы и обеспечить соответствие стандартам НАТО с учетом украинского опыта. Особое внимание уделяется превентивным мерам. По словам полковника, важно не ждать развития посттравматического стрессового расстройства, а реагировать на первые признаки психологического напряжения. Военные психологи уже работают непосредственно в подразделениях, оперативно оказывая помощь в кризисных ситуациях, что помогает снизить риск ПТСР и своевременно поддержать военнослужащих, переживших психотравмы. Ранее мы рассказывали, как военнослужащему научиться гражданской жизни после возвращения с фронта. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter