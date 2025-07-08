Рядом после боя: гражданские психологи будут возвращать военнослужащих к жизни

Министерство обороны запускает новую систему психологической поддержки военнослужащих — от первого дня в строю до спокойного возвращения домой. Теперь забота о бойцах будет длиться не только на фронте, но и за его пределами.

Об этом сообщает Минобороны.

Начальник Управления психологического обеспечения полковник Олег Мукан подчеркнул, что поддержка военнослужащих должна быть системной и длительной — не только во время боевых действий, но и после возвращения домой.

Система помощи включает пять уровней поддержки, которые охватывают разные этапы пребывания в армии:

Самопомощь и взаимная поддержка среди побратимов (равный-равному);

Психологическая помощь на уровне подразделения через офицеров психологической поддержки;

Восстановление на уровне бригады или полка в специальных группах контроля боевого стресса и сопровождения;

Профессиональная психологическая помощь в тыловых специализированных учреждениях;

Глубокое восстановление в медицинских учреждениях вне зоны боевых действий.

Для эффективной работы системы Минобороны разработало проект приказа “Об утверждении Порядка оказания психологической помощи военнослужащим”.

Документ призван унифицировать подходы и обеспечить соответствие стандартам НАТО с учетом украинского опыта.

Особое внимание уделяется превентивным мерам. По словам полковника, важно не ждать развития посттравматического стрессового расстройства, а реагировать на первые признаки психологического напряжения.

Военные психологи уже работают непосредственно в подразделениях, оперативно оказывая помощь в кризисных ситуациях, что помогает снизить риск ПТСР и своевременно поддержать военнослужащих, переживших психотравмы.

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