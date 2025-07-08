Поруч після бою: цивільні психологи повертатимуть військових до життя

Міністерство оборони запускає нову систему психологічної підтримки військових — від першого дня в строю до спокійного повернення додому. Відтепер турбота про бійців триватиме не лише на фронті, а й за його межами.

Про це повідомляє Міноборони.

Начальник Управління психологічного забезпечення полковник Олег Мукан наголосив, що підтримка військовослужбовців має бути системною і тривалою — не лише під час бойових дій, а й після повернення додому.

Система допомоги включає п’ять рівнів підтримки, які охоплюють різні етапи перебування в армії:

Самодопомога та взаємна підтримка серед побратимів (рівний-рівному);

Психологічна допомога на рівні підрозділу через офіцерів психологічної підтримки;

Відновлення на рівні бригади або полку у спеціальних групах контролю бойового стресу та супроводу;

Професійна психологічна допомога у тилових спеціалізованих закладах;

Глибоке відновлення у медичних установах поза зоною бойових дій.

Для ефективної роботи системи Міноборони розробило проєкт наказу “Про затвердження Порядку надання психологічної допомоги військовослужбовцям”.

Читати на тему Після фронту — у тишу: як психотерапевти витягають ветеранів з психологічної кризи Як бійці долають депресію після фронту

Документ має уніфікувати підходи та забезпечити відповідність стандартам НАТО з урахуванням досвіду України.

Особливу увагу приділяють превентивним заходам. За словами полковника, важливо не чекати розвитку посттравматичного стресового розладу, а реагувати на перші ознаки психологічного напруження.

Військові психологи вже працюють безпосередньо в підрозділах, надаючи оперативну підтримку у кризових ситуаціях, що допомагає знизити ризик ПТСР та своєчасно підтримувати військових, які пережили психотравми.

Раніше ми розповідали, як військовому навчитися цивільного життя після повернення з фронту.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.