Поруч після бою: цивільні психологи повертатимуть військових до життя

Фото Армія.Inform Міністерство оборони запускає нову систему психологічної підтримки військових — від першого дня в строю до спокійного повернення додому. Відтепер турбота про бійців триватиме не лише на фронті, а й за його межами. Про це повідомляє Міноборони. Начальник Управління психологічного забезпечення полковник Олег Мукан наголосив, що підтримка військовослужбовців має бути системною і тривалою — не лише під час бойових дій, а й після повернення додому.Система допомоги включає п’ять рівнів підтримки, які охоплюють різні етапи перебування в армії: Самодопомога та взаємна підтримка серед побратимів (рівний-рівному); Психологічна допомога на рівні підрозділу через офіцерів психологічної підтримки; Відновлення на рівні бригади або полку у спеціальних групах контролю бойового стресу та супроводу; Професійна психологічна допомога у тилових спеціалізованих закладах; Глибоке відновлення у медичних установах поза зоною бойових дій. Для ефективної роботи системи Міноборони розробило проєкт наказу “Про затвердження Порядку надання психологічної допомоги військовослужбовцям”. Читати на тему Після фронту — у тишу: як психотерапевти витягають ветеранів з психологічної кризи Як бійці долають депресію після фронту Документ має уніфікувати підходи та забезпечити відповідність стандартам НАТО з урахуванням досвіду України. Особливу увагу приділяють превентивним заходам. За словами полковника, важливо не чекати розвитку посттравматичного стресового розладу, а реагувати на перші ознаки психологічного напруження. Військові психологи вже працюють безпосередньо в підрозділах, надаючи оперативну підтримку у кризових ситуаціях, що допомагає знизити ризик ПТСР та своєчасно підтримувати військових, які пережили психотравми. Раніше ми розповідали, як військовому навчитися цивільного життя після повернення з фронту. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter