Полигоны на 4 звезды: как студентам готовят комфортный старт в армию

Фото Facebook В Украине активно готовятся к внедрению обязательной базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для студентов высших учебных заведений. Министр образования и науки Оксен Лисовой недавно сообщил, что для этого уже созданы специализированные полигоны, которые обеспечат достаточно комфортные условия для молодёжи. Полигоны готовы: безопасность и неожиданный комфорт По словам Оксена Лисового, в одной из областей Украины, считающейся достаточно безопасной, уже функционирует полигон, готовый принимать студентов со всей страны.Они уже открыты и работают, — подчеркнул министр в эфире Радио Хартия. Лисовой особо выделил условия проживания на этих объектах, сравнив их с неожиданным комфортом. Скажем так, такого 4-звездочного хостела, чтобы не напугать молодежь и постепенно погружать ее в “бомж-стайл”. Эти условия уже есть. И это можно делать, — добавил он. Намекая на мягкий и постепенный переход от привычной студенческой жизни к военным тренировкам. Читать по теме Базовая военная подготовка: кто должен пройти и где это сделать Базовая военная подготовка в Украине: все, что тебя интересовало. Обязательная БОВП: что ждет студентов с 2025 года Напомним, что с 1 сентября 2025 года базовая общевойсковая подготовка станет обязательной для всех студентов высших учебных заведений. Она будет состоять из двух ключевых компонентов: теоретический курс — будет изучаться непосредственно в университетах; практический курс — будет проходить в воинских частях и специализированных учебных центрах, таких как упомянутые полигоны. Внедрение БЗИН является важным шагом в подготовке молодого поколения к возможным вызовам. Создание надлежащих условий на полигонах призвано обеспечить, чтобы этот процесс был максимально комфортным, эффективным и не отпугивал студентов. Кроме военных, Украине необходимы терапевты и реабилитологи. Как именно готовят специалистов-реабилитологов и где их обучают, мы писали в другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, освіта, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter