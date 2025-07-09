Полигоны на 4 звезды: как студентам готовят комфортный старт в армию

В Украине активно готовятся к внедрению обязательной базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для студентов высших учебных заведений.

Министр образования и науки Оксен Лисовой недавно сообщил, что для этого уже созданы специализированные полигоны, которые обеспечат достаточно комфортные условия для молодёжи.

Полигоны готовы: безопасность и неожиданный комфорт

По словам Оксена Лисового, в одной из областей Украины, считающейся достаточно безопасной, уже функционирует полигон, готовый принимать студентов со всей страны.

Они уже открыты и работают, — подчеркнул министр в эфире Радио Хартия.

Лисовой особо выделил условия проживания на этих объектах, сравнив их с неожиданным комфортом.

Скажем так, такого 4-звездочного хостела, чтобы не напугать молодежь и постепенно погружать ее в “бомж-стайл”. Эти условия уже есть. И это можно делать, — добавил он.

Намекая на мягкий и постепенный переход от привычной студенческой жизни к военным тренировкам.

Обязательная БОВП: что ждет студентов с 2025 года

Напомним, что с 1 сентября 2025 года базовая общевойсковая подготовка станет обязательной для всех студентов высших учебных заведений. Она будет состоять из двух ключевых компонентов:

теоретический курс — будет изучаться непосредственно в университетах;

практический курс — будет проходить в воинских частях и специализированных учебных центрах, таких как упомянутые полигоны.

Внедрение БЗИН является важным шагом в подготовке молодого поколения к возможным вызовам.

Создание надлежащих условий на полигонах призвано обеспечить, чтобы этот процесс был максимально комфортным, эффективным и не отпугивал студентов.

Кроме военных, Украине необходимы терапевты и реабилитологи. Как именно готовят специалистов-реабилитологов и где их обучают, мы писали в другом материале.

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