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Полигоны на 4 звезды: как студентам готовят комфортный старт в армию

Мария Дзюба, редактор сайта 09 июля 2025, 08:00
Полигоны на 4 звезды: как студентам готовят комфортный старт в армию
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