Базовая военная подготовка: кто должен пройти и где это сделать

Украинская военная система реформируется, теперь специалисты готовятся быстрее, акцентируются на важных ведущих специальностях, а вместо срочной службы вводится базовая военная служба на срок пять месяцев в мирное время и три месяца в военное — сообщало Министерство обороны Украины.

Кто должен обязательно пройти базовую общевойсковую подготовку, какие исключения и где именно проходить обучение, рассказываем дальше.

Базовая военная подготовка: что нужно знать

Согласно норме, предусмотренной законопроектом №3633-IX по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, в Украине вводится базовая военная подготовка. Инициатива является частью закона о мобилизации.

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Как отметили в Минобороны, базовая военная подготовка вводится вместо срочной службы. Во время военного положения она продлится три месяца, один из них — на общевойсковую подготовку и два месяца — на профессиональную.

Базовая военная подготовка вводится в высших учебных заведениях, с 2025 года.

Пройти обучение смогут мужчины-студенты в возрасте от 18 до 24 лет, граждане смогут самостоятельно выбрать время прохождения базовой военной службы в течение этих лет.

Кто может не проходить базовую военную подготовку

Отмечается, что проходить обучение должны все совершеннолетние мужчины, которые еще не подлежат мобилизации. Однако освобождаются от базовой общевойсковой военной подготовки:

женщины — они могут пройти обучение по желанию;

мужчины, признанные непригодными для военной службы по состоянию здоровья;

те, кто уже проходил военную подготовку в Украине;

те, кто уже проходил военную подготовку в другой стране, прежде чем получил гражданство Украины.

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Где пройти военную подготовку

Базовая общевойсковая подготовка будет введена в высших учебных заведениях и высших военных учебных заведениях, а также в учебных центрах ВСУ.

Ее должны включить в учебную программу как отдельную дисциплину.

В комментарии УП.Жизнь МОН уточнила, что в планах согласовать процедуру прохождения подготовки в течение одного-двух месяцев.

Как получить направление на прохождение военной подготовки и куда идти

Перед тем, как получить направление на прохождение базовой военной подготовки, граждане должны пройти медицинское обследование и профессионально-психологический отбор. После этого, решение принимает комиссия по вопросам направления для прохождения службы.

ТЦК выдаст повестку, на которой будут указаны адрес, дата и время, куда и когда нужно явиться в учебную часть или центр.

На прохождение базовой военной службы будут направлять районные государственные администрации или исполнительные органы городских советов совместно с районными или городскими ТЦК и СП.

Неявка за повесткой влечет ответственность, установленную законом.

Не явиться в центр в определенный срок можно по нескольким причинам:

препятствие стихийного характера;

болезнь;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть близкого родственника мужчины или близкого родственника его жены.

Об этих причинах следует сообщить удобным способом и в течение семи дней после этого явиться в ТЦК, или явиться в центре в течение трех дней для объяснения.

Раньше мы рассказывали тебе, как проходит базовая военная подготовка и чему можно научиться: читай в материале.

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