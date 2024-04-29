Базовая военная подготовка: кто должен пройти и где это сделать

Украинская военная система реформируется, теперь специалисты готовятся быстрее, акцентируются на важных ведущих специальностях, а вместо срочной службы вводится базовая военная служба на срок пять месяцев в мирное время и три месяца в военное — сообщало Министерство обороны Украины.
Кто должен обязательно пройти базовую общевойсковую подготовку, какие исключения и где именно проходить обучение, рассказываем дальше.
Согласно норме, предусмотренной законопроектом №3633-IX по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, в Украине вводится базовая военная подготовка. Инициатива является частью закона о мобилизации.
Как отметили в Минобороны, базовая военная подготовка вводится вместо срочной службы. Во время военного положения она продлится три месяца, один из них — на общевойсковую подготовку и два месяца — на профессиональную.
Базовая военная подготовка вводится в высших учебных заведениях, с 2025 года.
Базовая военная подготовка вводится в высших учебных заведениях, с 2025 года.
Пройти обучение смогут мужчины-студенты в возрасте от 18 до 24 лет, граждане смогут самостоятельно выбрать время прохождения базовой военной службы в течение этих лет.
Отмечается, что проходить обучение должны все совершеннолетние мужчины, которые еще не подлежат мобилизации. Однако освобождаются от базовой общевойсковой военной подготовки:
Базовая общевойсковая подготовка будет введена в высших учебных заведениях и высших военных учебных заведениях, а также в учебных центрах ВСУ.
Ее должны включить в учебную программу как отдельную дисциплину.
Ее должны включить в учебную программу как отдельную дисциплину.
В комментарии УП.Жизнь МОН уточнила, что в планах согласовать процедуру прохождения подготовки в течение одного-двух месяцев.
Перед тем, как получить направление на прохождение базовой военной подготовки, граждане должны пройти медицинское обследование и профессионально-психологический отбор. После этого, решение принимает комиссия по вопросам направления для прохождения службы.
ТЦК выдаст повестку, на которой будут указаны адрес, дата и время, куда и когда нужно явиться в учебную часть или центр.
На прохождение базовой военной службы будут направлять районные государственные администрации или исполнительные органы городских советов совместно с районными или городскими ТЦК и СП.
Неявка за повесткой влечет ответственность, установленную законом.
Неявка за повесткой влечет ответственность, установленную законом.
Не явиться в центр в определенный срок можно по нескольким причинам:
Об этих причинах следует сообщить удобным способом и в течение семи дней после этого явиться в ТЦК, или явиться в центре в течение трех дней для объяснения.
Раньше мы рассказывали тебе, как проходит базовая военная подготовка и чему можно научиться: читай в материале.
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