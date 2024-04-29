Базова військова підготовка: хто має пройти і де це зробити

Українська військова система реформується, тепер фахівців готують швидше, акцентують на важливих провідних спеціальностях, а замість строкової служби запроваджується базова військова служба на термін п’ять місяців у мирний час і три місяці у воєнний — повідомляло Міністерство оборони України.

Хто має обовʼязково пройти базову загальновійськову підготовку, які є винятки та де саме проходити вишкіл, розповідаємо далі.

Базова військова підготовка: що треба знати

Згідно з нормою, яка передбачена законопроектом №3633-IX щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, в Україні запроваджується базова військова підготовка. Ініціатива є частиною закону про мобілізацію.

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Як зазначили в Міноборони, базова військова підготовка запроваджується замість строкової служби. Під час воєнного стану вона триватиме три місяці, один з них — на загальновійськову підготовку і два місяці — на фахову.

Базовий військовий вишкіл запроваджується у вищих навчальних закладах, з 2025 року.

Пройти вишкіл зможуть чоловіки-студенти віком від 18 до 24 років, громадяни зможуть самостійно обрати час проходження базової військової служби протягом цих років.

Хто може не проходити базову військову підготовку

Зазначається, що проходити вишкіл повинні усі повнолітні чоловіки, які ще не підлягають мобілізації. Однак звільняються від базового загальновійськового вишколу:

жінки — вони можуть пройти вишкіл за бажанням;

чоловіки, які визнані непридатними для військової служби за станом здоровʼя;

ті, хто вже проходив військову підготовку в Україні;

ті, хто вже проходив військову підготовку в іншій країні перед тим, як отримав громадянство України.

Де пройти військову підготовку

Базова загальновійськова підготовка буде запроваджена у закладах вищої освіти та вищих військових навчальних закладах, а також у навчальних центрах ЗСУ.

Її мають включити до навчальної програми як окрему дисципліну.

В коментарі УП.Життя МОН уточнило, що у планах — погодити процедуру проходження БЗВП протягом одного-двох місяців.

Як отримати направлення на проходження військової підготовки та куди йти

Перед тим, як отримати направлення на проходження базової військової підготовки, громадяни мають пройти медичний огляд та професійно-психологічний відбір. Після цього, рішення ухвалює комісія з питань направлення для проходження служби.

ТЦК видасть повістку, на якій будуть зазначені адреса, дата та час, куди й коли потрібно зʼявитися до навчальної частини чи центру.

На проходження базової військової служби будуть направляти районні державні адміністрації або виконавчі органи міських рад спільно з районними або міськими ТЦК та СП.

Неявка за повісткою тягне за собою відповідальність, яку встановив закон.

Не явитися до центру у визначений термін можна з кількох причин:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки;

смерть близького родича чоловіка або близького родича його дружини.

Про ці причини треба повідомити зручним способом та протягом семи днів після цього зʼявитися до ТЦК, або зʼявитися у центрі протягом трьох днів для пояснення.

Раніше ми розповідали тобі, як проходить базова військова підготовка та чого там можна навчитися: читай у матеріалі.

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