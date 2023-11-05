Україна

Від ТЦК до військової частини: як проходить базова загальновійськова підготовка та кому вона потрібна

Єлизавета Печерна, відеоредакторка Вікна-новини 05 Листопада 2023, 08:00

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