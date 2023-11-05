Від ТЦК до військової частини: як проходить базова загальновійськова підготовка та кому вона потрібна

В Україні триває мобілізація. Військові наголошують: жодних хвиль немає, укомплектування підрозділів відбувається із початку повномасштабного вторгнення Росії та не припиняється.

Перший етап підготовки військовозобов’язаних — у навчальному центрі. Впродовж місяця кожен — з бойовим досвідом чи без нього — має відпрацювати з інструкторами роботу за нових реалій. Адже велика війна змінила і правила підготовки.

Будь-який українець може потрапити на фронт. Для цього лише потрібно прийти у ТЦК. Це центр підготовки підрозділів, і тут навчають азам військової служби.

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До нашого підрозділу надходять військовослужбовці — ті, які мобілізовані буквально ще вчора-позавчора, а також ті, які проходять службу в бойових частинах, але не мають базової загальної військової підготовки, — розповідає один із працівників ТЦК.

На навчанні проходять такі теми, як розвідка, маскування. Інструктор розповідає ази, які потрібні кожному солдату, незалежно від виду і роду діяльності. Раніше це називалося КМБ — курс молодого бійця, зараз це БЗВП — базова загальновійськова підготовка. Так в чому ж різниця?

По-перше, КМБ проходили офіцери та сержанти, які не мали ніякого бойового досвіду. По-друге, це все було з книжки. Курс БЗВП навіть командування, офіцери — всі з бойовим досвідом, інструктора сержанти — всі з бойовим досвідом — вносять якісь коригування свої.

Солдати готуються до оборони ВОПа — це один з елементів контрольно-тактичного завдання. Три дні хлопці проводять в полі, ці три дні хлопці показують те, чому вони навчились на тренуваннях за цей місяць. За ці три дні вони повинні скласти іспит й отримати базову загальновійськову підготовку.

Після проходження БЗВП солдат потрапляє у частину і там вже обирають, на якій спеціальності він/вона працюватимуть.

Нагадаємо, раніше ми показували роботу підрозділу Ахіллес ударними безпілотниками.

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