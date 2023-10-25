Ловити на вулиці більше не будуть? Що передбачає електронний реєстр військовослужбовців та коли запрацює

Постійні атаки росіян змушують українців активізувати мобілізацію. Адже досі мільйони чоловіків або не стали на військовий облік, або не поновили дані в ТЦК. Розв’язати цю проблему може електронний реєстр військовозобов’язаних і призовників, який запрацює на повну потужність уже за кілька тижнів.

Незабаром нардепи мають ухвалити законопроєкт, який дасть змогу зібрати дані про військовозобов’язаних з усіх наявних реєстрів. ТЦК знатимуть про людину все: від адреси проживання до купівлі нерухомості. Та чи зможе цифровізація покращити мобілізацію, якщо не буде проведено інших реформ?

Мобілізація в Україні: яка ситуація зараз

У перші дні війни мережами розлетілися відео, на яких можна побачити великі черги з охочих захищати Батьківщину. У такій стояв і Борис.

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Я обійшов п’ять військових частин перед тим, як мобілізуватись. Оскільки в мене не було досвіду військової служби, тому мене ніхто не брав, — розповідає Борис Хмілевський.

Нині дедалі частіше ми бачимо у мережі відео, як чоловіків забирають просто силою. Щоб закрити мобілізаційні плани, на фронт іноді кидають тих, хто не лише не хоче, а й не може воювати. І це падає на плечі бойових командирів.

Ці випадки поодинокі, але вони демотивують і лякають тих, хто вагається, чи йти до ТЦК. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки — так у 2021 році перейменували військкомати. Змінити мали не лише назву.

Усе це мало унеможливити корупцію, а старі військкомати перетворити на сучасні центри.

Але повномасштабне вторгнення показало, що далі зміни вивіски реформа не просунулася.

Уже нинішній міністр оборони ставить перед собою ту ж мету.

Електронний реєстр військовослужбовців

Електронний реєстр військовослужбовців нині активно наповнюють. Поки до нього вносять лише дані з особових справ, які лежали у військкоматах. В ідеалі реєстр має працювати так: бригаді потрібні, приміром, водії певної категорії, вона відправляє запит до ТЦК, працівники центру миттєво знаходять цих людей у реєстрі та вручають повістку.

Але щоб це так працювало, кожен військовозобов’язаний має сумлінно оновлювати свої дані в ТЦК. А нині з цим проблема.

Зробити реєстр дієвим має Верховна Рада. Там на розгляді нині законопроєкт, який дозволить стягнути інформацію про військовозобов’язаного з усіх існуючих реєстрів. Зміна роботи, місця проживання, стан здоров’я, дані про виїзд за кордон чи купівлю нерухомості — у ТЦК буде уся актуальна інформація про військовозобов’язаного.

Це має не лише спростити роботу ТЦК, а й мінімізувати можливості для зловживань і корупції, переконані нардепи. Та лише реєстр ситуацію навряд чи покращить. Потрібно змінювати й філософію мобілізації, — кажуть нам у бригаді Азов, яка свої лави поповнює лише добровольцями.

ТЦК мають бути більш відкритими, де люди зможуть отримати інформацію про бригади та вакансії.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про подовження мобілізації в Україні.

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