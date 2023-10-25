Ловить на улице больше не будут? Что предусматривает электронный реестр военнослужащих и когда заработает

Постоянные атаки россиян вынуждают украинцев активизировать мобилизацию. Ведь до сих пор миллионы мужчин либо не встали на военный учет, либо не обновили данные в ТЦК. Решить эту проблему может электронный реестр военнообязанных и призывников, который заработает на полную мощность уже через несколько недель.

Вскоре нардепы должны принять законопроект, позволяющий собирать данные о военнообязанных из всех имеющихся реестров. ТЦК узнают о человеке все: от адреса проживания до покупки недвижимости. Но сможет ли цифровизация улучшить ситуацию с мобилизацией, если не будут проведены другие реформы?

Мобилизация в Украине: какая ситуация сейчас

В первые дни войны по сети разлетелись видео, на которых можно увидеть большие очереди из желающих защищать родину. В такой стоял и Борис.

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Я обошел пять воинских частей перед мобилизацией. Поскольку у меня не было опыта военной службы, поэтому меня никто не брал, — рассказывает Борис Хмилевский.

Сейчас все чаще мы видим в сети видео, как мужчин забирают просто силой. Чтобы закрыть мобилизационные планы, на фронт иногда бросают тех, кто не только не хочет, но и не может воевать. И это падает на плечи боевых командиров.

Эти случаи единичны, но они демотивируют и пугают тех, кто сомневается, идти ли в ТЦК. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки – так в 2021 году переименовали военкоматы. Изменить должны были не только название.

Все это должно было сделать коррупцию невозможной, а старые военкоматы превратить в современные центры.

Но полномасштабное вторжение показало, что дальше смены вывески реформа не продвинулась.

Уже нынешний министр обороны ставит перед собой ту же цель.

Электронный реестр военнослужащих

Электронный реестр военнослужащих активно наполняют. Пока в него вносят только данные по личным делам, которые лежали в военкоматах. В идеале реестр должен работать так: бригаде нужны, например, водители определенной категории, она отправляет запрос в ТЦК, работники центра мгновенно находят этих людей в реестре и вручают повестку.

Но чтобы это так работало, каждый военнообязанный должен добросовестно обновлять свои данные в ТЦК. А сейчас с этим проблема.

Привести механизм в действие должна Верховная Рада. Там на рассмотрении законопроект, который позволит собирать информацию о военнообязанном из всех существующих реестров. Смена работы, места жительства, состояние здоровья, данные о выезде за границу или покупке недвижимости — в ТЦК будет вся актуальная информация о военнообязанном.

Это должно не только упростить работу ТЦК, но и минимизировать возможности для злоупотреблений и коррупции, убежден нардеп. Но только реестр ситуацию вряд ли улучшит. Нужно менять и философию мобилизации, — говорят нам в бригаде Азов, которая свои ряды пополняет только добровольцами.

ТЦК должны быть более открытыми, чтобы люди могли получить информацию о бригадах и вакансиях.

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Напомним, ранее мы рассказывали о продлении мобилизации в Украине.

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