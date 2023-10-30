Околиці Бахмута всіяні тілами ворогів. Підрозділ Ахіллес показав роботу ударними безпілотниками

Лише за останній час і лише під Бахмутом цей підрозділ знищив російської техніки на $8 млн — це танки, самохідні артилерійські установки, БМП, гармати.

Унікальні кадри роботи бійців роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес — це підрозділ 92 ОШБр ім. Кошового отамана Івана Сірка, який нині прикриває та допомагає просуватися штурмовикам під Бахмутом.

Підрозділ Ахіллес показав роботу БПЛА під Бахмутом: збитки ворога мільйонні

Разом із командиром на псевдо Ахіллес вирушаємо на позиції до пілотів. Юрій Федоренко — ветеран АТО та депутат Київради очолює підрозділ ударних безпілотників. Вони — рота добровольців зі столичної ТрО, які стали одним з найефективніших підрозділів цього напрямку.

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Останній місяць ми дуже активно підтримуємо наших штурмовиків, оскільки відбуваються активні штурмові дії. Велика частка вильотів відбуваються на піхотні позиції противника, — каже військовослужбовець Богдан.

90% бійців роти раніше не служили, Богдан донедавна був заступником міністра охорони здоров’я. Каже, на їхньому рахунку є “вау-цілі”, які точно врятували сотні життів українських військових.

Найсвіжіші влучання під Бахмутом коштували ворогу мільйони доларів. Що більше броньованої техніки вражають ЗСУ, тим більше можливостей має піхота для деокупації. Військовий чіпляє боєприпас на дрон. Арт-дуелі під Бахмутом не змовкають.

Неподалік позицій ще й досі лежать тіла російських окупантів. Вивезти їх через постійні обстріли поки неможливо. Щойно така можливість з’явиться, їх заберуть, ідентифікують та передадуть росіянам.

Військові та журналісти потрапили під танковий обстріл, тому після цього дають ворогу відповідь. Дрон злітає, є влучання у бліндаж ворога. Користь дронів очевидна, адже вони вражають інколи точніше, ніж артилерія і коштують значно дешевше.

Допомогти військовим придбати дрони ти можеш за цим номером картки: 5375 4112 0772 8440.

Раніше ми розповідали про карту бойових дій за 30 жовтня.

Фото: 92 ОШБр ім. Кошового отамана Івана Сірка

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