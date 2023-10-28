Підліт за 15 хвилин! Таємниці роботи вогневих груп зсередини — репортаж

Мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України. Вдень і вночі в режимі 24/7 ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога.

Як показує практика, ворог запускає шахеди тільки у нічний час, хоча раніше загроза могла застати і в день. Тому мобільні вогневі групи виїжджають ввечері на нічне чергування, проте вдень вони моніторять усі тривоги, виїжджаючи і на них також. Займають позиції, готують зенітні кулеметні установки до роботи по цілях.

Зенітні кулеметні установки — це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Агресор розраховує на те, що по його БПЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту.

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Дальність роботи автомата, на який кріплять ліхтар, для підсвічування цілей — 2500 метрів. Коли ціль виявлено, армієць дає напрямок і підсвічує БпЛА. Після цього по літаючому об’єкту відпрацьовують із зенітної кулеметної установки.

Мобільна вогнева група знову виїжджає на нове завдання. Цього разу командування повідомило, що ворожий Су-34 знаходиться у нашому повітряному просторі. Були одразу вжиті заходи, особовий склад відступає, а мобільні вогневі групи беруться до бою.

На спеціальному планшеті можна побачити, звідки летить ворожа техніка, і на який напрямок вона рухається. Поки готовності немає, спочатку йде спостереження за об’єктом.

Робота мобільних вогневих груп дуже важлива, від них багато залежить, і ціна, яку вони платять за наш спокій — висока. Велика подяка і шана українським героям!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найгарячіші бої, тактику ворога та ситуацію на східному фронті.

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