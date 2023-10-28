Україна

Підліт за 15 хвилин! Таємниці роботи вогневих груп зсередини — репортаж

Єлизавета Печерна, відеоредакторка Вікна-новини 28 Жовтня 2023, 21:00

Більше відео
0:06:25
Україна після перемоги
Демографічна криза та дефіцит робочої сили: з якими проблемами зіштовхнеться Україна після закінчення війни
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей
135 хворих на гепатит А на Вінниччині. Як проявляється хвороба та чи є вакцина в Україні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:41
3 окрема штурмова бригада
Мегазбір на 30 мільйонів для 3 ОШБр! Допоможи героям із зимовою амуніцією
Дивитись більше

Останні відео
0:04:20
Мобільні вогневі групи

Підліт за 15 хвилин! Таємниці роботи вогневих груп зсередини — репортаж
0:06:25
Україна після перемоги
Демографічна криза та дефіцит робочої сили: з якими проблемами зіштовхнеться Україна після закінчення війни
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей
135 хворих на гепатит А на Вінниччині. Як проявляється хвороба та чи є вакцина в Україні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:10:28
Бійці 67 ОМБр ДУК
Кожен бій — це кров та піт піхотинців: унікальний репортаж із “зачарованого” Серебрянського лісу
0:08:41
3 окрема штурмова бригада
Мегазбір на 30 мільйонів для 3 ОШБр! Допоможи героям із зимовою амуніцією
0:08:01
Навчання ВМС у Великій Британії
Тепер міни не страшні? Що відомо про навчання українських ВМС у Великій Британії та розмінування Чорного моря
0:02:58
Холодний Яр
Набридло це знущання, коли стирають моє місто з лиця землі. Одкровення холодноярівців з-під Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 26 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка
Більше відео
Україна після перемоги
Читати далі
Демографічна криза та дефіцит робочої сили: з якими проблемами зіштовхнеться Україна після закінчення війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь