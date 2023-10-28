Подлет через 15 минут! Тайны работы огневых групп изнутри — репортаж

Мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины. Днем и ночью в режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага.

Как показывает практика, враг запускает шахеды только в ночное время, хотя раньше угроза могла застать и днем. Поэтому мобильные огневые группы выезжают вечером на ночное дежурство, однако днем они мониторят все тревоги, выезжая и на них тоже. Занимают позиции, готовят зенитные пулеметные установки для работы по целям.

Зенитные пулеметные установки — это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны. Агрессор рассчитывает на то, что на его БПЛА будет израсходован запас дорогостоящих зенитных ракет. Зенитная же пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта.

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Дальность работы автомата, на который крепят фонарь, для подсветки целей — 2500 метров. Когда цель обнаружена, армеец дает направление и подсвечивает БПЛА. После этого по летающему объекту отрабатывают из зенитной пулеметной установки.

Мобильная огневая группа снова выезжает на новое задание. На этот раз командование сообщило, что вражеский Су-34 находится в нашем воздушном пространстве. Были сразу приняты меры, личный состав отступает, а мобильные огневые группы приступают к бою.

На специальном планшете можно увидеть, откуда летит вражеская техника, и в каком направлении она движется. Пока готовности нет, сперва идет наблюдение за объектом.

Работа мобильных огневых групп очень важна, от них многое зависит, и цена, которую они платят за наше спокойствие — высока. Большая благодарность и почет украинским героям!

Напомним, ранее мы рассказывали о самых горячих боях, тактике врага и ситуации на Восточном фронте.

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