Шанси повернутися — мінімальні. Репортери побували на нічному рейді піхотинців 65 ОМБр

Українські захисники щоночі вирушають на завдання. Хоча так працювати значно важче, але ворожі дрони дошкуляють менше. Інколи шанси повернутися — мінімальні. Про це військові розповіли для телемарафону Єдині новини. Читай у нашому матеріалі, як працюють піхотинці 65 ОМБр.

Щоночі ідуть до ворожих позицій: як працюють піхотинці 65 ОМБр

Піхотинці 65 ОМБр щодня виходять на “нуль” за лічені десятки метрів від ворожих позицій. У напрямку Роботиного їде і техніка, і люди. Боєць на псевдо Чорний каже, така в нього щоденна і не вельми комфортна дорога.

Інколи і три рейси за ніч робимо. І міномети, і Гради. Їду якнайшвидше. Хочеш-не хочеш, але треба. Хто ж буде це робити, — каже військовослужбовець.

Росіяни продовжують штурми на цьому напрямку, українські військові щоденно відбивають удари. Повернення військових цілими та неушкодженими залежить від злагодженої командної роботи. Командир дає настанови перед кожним виїздом.

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Ворожі дрони кружляють тут цілодобово. Тому військові діють переважно вночі. Це ризиковано, але повітряна загроза менша. Триматися на відстані видимості попри відому дорогу вкрай важливо, адже росіяни дистанційно мінують місцевість.

Вони (російські окупанти — ред.) сиплють дистанційне мінування — міни-пелюстки, ті, що реагують на рух, — каже військовий на псевдо Кот.

Під звуки вибухів долають пішу частину маршруту. Усе відбувається за лічені хвилини. Про наближення до точки сигналізує спалена російська техніка та частіші вибухи. Далі починаються окопи.

Малими групами росіяни намагаються щоранку відбити втрачені позиції. Ця ніч за оцінкою військових ще тиха. Друга група повернулася з “нуля” без втрат, втримали позиції.

Раніше ми розповідали, як працює військовий рекрутинг та в чому його ефективність.

Фото: 65 ОМБр

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