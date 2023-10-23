Шансы вернуться – минимальные. Репортеры побывали на ночном рейде пехотинцев 65 ОМБр

Украинские защитники каждую ночь отправляются на задание. Хотя так работать значительно труднее, но вражеские дроны донимают меньше. Иногда шансы вернуться — минимальные. Об этом военные рассказали для телемарафона Єдині новини. Читай в нашем материале, как работают пехотинцы 65 ОМБр.

Каждую ночь идут к позициям врага: как работают пехотинцы 65 ОМБр

Пехотинцы 65 ОМБр каждый день выходят на “ноль” в считанных десятках метров от вражеских позиций. В направлении Работино едет и техника, и люди. Боец с позывным Черный говорит, такая у него ежедневная и не очень комфортная дорога.

Иногда и три рейса за ночь делаем. И минометы, и Грады. Еду как можно быстрее. Хочешь-не хочешь, а надо. Кто же будет это делать, — говорит военнослужащий.

Россияне продолжают штурмы на этом направлении, украинские военные каждый день отбивают удары. Возвращение военных целыми и невредимыми зависит от слаженной командной работы. Командир дает наставления перед каждым выездом.

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Вражеские дроны кружат здесь круглосуточно. Потому военные действуют преимущественно ночью. Это рискованно, но воздушная угроза меньше. Держаться на расстоянии видимости, несмотря на известную дорогу, крайне важно, ведь россияне дистанционно минируют местность.

Они (российские оккупанты — ред.) сыпят дистанционное минирование — мины-лепестки, реагирующие на движение, — говорит военный с позывным Кот.

Под звуки взрывов одолевают пешую часть маршрута. Все происходит за считанные минуты. О приближении к точке сигнализирует сожженная российская техника и более частые взрывы. Дальше начинаются окопы.

Малыми группами россияне пытаются каждое утро отразить утраченные позиции. Эта ночь по оценке военных еще тихая. Вторая группа вернулась с “нуля” без потерь, удержали позиции.

Раньше мы рассказывали, как работает военный рекрутинг и в чем его эффективность.

Фото: 65 ОМБр

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