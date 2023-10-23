Карта боевых действий 23 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине 23 октября 2023 дает понять украинцам, что происходит на фронте. На ней отмечены территории, на которых продолжаются бои, освобожденные и оккупированные населенные пункты.

Карта показывает нам, как наши военные героически ведут оборону и отбивают штурмы врага. Но мы не должны забывать поддерживать их и оказывать им помощь в необходимом.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска направляют дополнительные силы на фронт в Авдеевку, несмотря на продолжающиеся вызовы с фронтальными механизированными штурмами и провал возобновленного наступления.

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все дроны-камикадзе.

За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений. Всего враг нанес десять ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались около 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области.

направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили около десяти атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

направлении Силы обороны отбили около десяти атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Ивановское, Андреевка, Дружба Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безрезультатными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского Донецкой области, где Силами обороны отбито более 20 атак врага.

направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безрезультатными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского Донецкой области, где Силами обороны отбито более 20 атак врага. На Марьинском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 24 атаки врага.

направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 24 атаки врага. На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы Донецкой области и Вербового, Роботиного Запорожской области. В городе Новая Каховка Херсонской области отмечено усиление режимных мер противником. Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

направлениях наши защитники отбили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы Донецкой области и Вербового, Роботиного Запорожской области. В городе Новая Каховка Херсонской области отмечено усиление режимных мер противником. Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск уничтожены четыре артиллерийских средства противника.

Российские военные наносят удары по гражданским объектам, нарушая гуманитарное право. Ранее мы рассказывали об ударе по терминалу Новой почты под Харьковом. Что известно о разрушении, читай по ссылке.

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