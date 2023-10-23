Карта боевых действий 23 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине 23 октября 2023 дает понять украинцам, что происходит на фронте. На ней отмечены территории, на которых продолжаются бои, освобожденные и оккупированные населенные пункты.
Карта показывает нам, как наши военные героически ведут оборону и отбивают штурмы врага. Но мы не должны забывать поддерживать их и оказывать им помощь в необходимом.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска направляют дополнительные силы на фронт в Авдеевку, несмотря на продолжающиеся вызовы с фронтальными механизированными штурмами и провал возобновленного наступления.
Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все дроны-камикадзе.
За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений. Всего враг нанес десять ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались около 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск уничтожены четыре артиллерийских средства противника.
Российские военные наносят удары по гражданским объектам, нарушая гуманитарное право. Ранее мы рассказывали об ударе по терминалу Новой почты под Харьковом. Что известно о разрушении, читай по ссылке.
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