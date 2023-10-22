Удар по терминалу Новой почты под Харьковом: подробности трагедии и количество жертв на утро

Вечером субботы, 21 октября, российские военные нанесли удар по терминалу Новой почты под Харьковом. К сожалению, не обошлось без жертв. О последствиях атаки по терминалу Новой почты под Харьковом читай ниже.
Около 22:15 оккупанты ударили по терминалу Новой почты в Коротиче. Предварительно, обстрел вели из ЗРК С-300.
В результате атаки здание терминала было разрушено, начался пожар.
По состоянию на 9:00 утра воскресенья, шесть человек погибли, еще 16 получили ранения. Все жертвы – работники почты.
— Двое раненых в результате удара по терминалу Новой почты под Харьковом находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести и легкие, — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За жизнь пострадавших до сих пор борются врачи.
По словам очевидцев, тревога прозвучала почти одновременно с первым взрывом, поэтому шансов на спасение у работников почтового терминала не было. Всего прогремело два взрыва, которые были слышны даже в Харькове, за 10 км от терминала.
Здание терминала сильно повреждено, также под удар попали семь грузовых автомобилей и два полуприцепа.
Харківський інноваційний термінал. Щойно в нього влучила ракета. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями… pic.twitter.com/gYpjGD9KTt
— Нова пошта (@NP_official_ua) October 21, 2023
Харківський інноваційний термінал. Щойно в нього влучила ракета. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями… pic.twitter.com/gYpjGD9KTt
— Нова пошта (@NP_official_ua) October 21, 2023
Напомним, еще один ужасный удар нанесли российские военные преступники по селу Гроза в Харьковской области. Тогда на поминках погибли 59 человек.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.