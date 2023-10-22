Вечером субботы, 21 октября, российские военные нанесли удар по терминалу Новой почты под Харьковом. К сожалению, не обошлось без жертв. О последствиях атаки по терминалу Новой почты под Харьковом читай ниже.

Новая почта: харьковский терминал – что известно об атаке

Около 22:15 оккупанты ударили по терминалу Новой почты в Коротиче. Предварительно, обстрел вели из ЗРК С-300.

В результате атаки здание терминала было разрушено, начался пожар.

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По состоянию на 9:00 утра воскресенья, шесть человек погибли, еще 16 получили ранения. Все жертвы – работники почты.

— Двое раненых в результате удара по терминалу Новой почты под Харьковом находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести и легкие, — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За жизнь пострадавших до сих пор борются врачи.

По словам очевидцев, тревога прозвучала почти одновременно с первым взрывом, поэтому шансов на спасение у работников почтового терминала не было. Всего прогремело два взрыва, которые были слышны даже в Харькове, за 10 км от терминала.

Здание терминала сильно повреждено, также под удар попали семь грузовых автомобилей и два полуприцепа.

Харківський інноваційний термінал.

Щойно в нього влучила ракета. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями… pic.twitter.com/gYpjGD9KTt — Нова пошта (@NP_official_ua) October 21, 2023

Удар по терминалу Новой почты под Харьковом: фото

Удар по терминалу Новой почты под Харьковом: подробности трагедии и количество жертв на утро / 4 Фотографии

Новая почта: терминал Коротичи – включение с места трагедии

Напомним, еще один ужасный удар нанесли российские военные преступники по селу Гроза в Харьковской области. Тогда на поминках погибли 59 человек.

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