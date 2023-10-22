Надвечір суботи, 21 жовтня, російські військові завдали удару по терміналу Нової пошти на Харківщині. На жаль, не минулося без жертв. Про наслідки атаки по терміналу Нової пошти під Харковом читай нижче.

Нова пошта: харківський термінал – що відомо про атаку

Близько 22:15 окупанти вдарили по терміналу Нової пошти у Коротичі. Попередньо, обстріл вели з ЗРК С-300.

Внаслідок атаки будівля терміналу була зруйнована, почалась пожежа.

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За даними станом на 9:00 ранку неділі, шестеро людей загинули, ще 16 зазнали поранень. Усі жертви – працівники пошти.

Двоє поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти під Харковом перебувають у вкрай тяжкому стані, шестеро — у тяжкому, решта — в стані середньої тяжкості та легкі, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За життя потерпілих і досі борються лікарі.

За словами очевидців, тривога пролунала майже одночасно з першим вибухом, тож шансів на порятунок у працівників поштового терміналу не було. Загалом пролунало два вибухи, які було чутно навіть у Харкові, за 10 км від терміналу.

Будівля терміналу сильно пошкоджена, також під удар потрапили сім вантажних автомобілів та два напівпричепи.

Харківський інноваційний термінал.

Щойно в нього влучила ракета. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями… pic.twitter.com/gYpjGD9KTt — Нова пошта (@NP_official_ua) October 21, 2023

Удар по терміналу Нової пошти під Харковом: фото

Удар по терміналу Нової пошти під Харковом: подробиці трагедії та кількість жертв на ранок / 4 Фотографії

Нова пошта: термінал Коротичі – включення з місця трагедії

Нагадаємо, ще один жахливий удар завдали російські військові злочинці по селу Гроза на Харківщині. Тоді на поминках загинули 59 людей.

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