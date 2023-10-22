Україна

Удар по терміналу Нової пошти під Харковом: подробиці трагедії та кількість жертв на ранок

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 22 Жовтня 2023, 09:20
Нова пошта термінал Харків

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