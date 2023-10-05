Российские оккупанты продолжают показательно демонстрировать жестокость и совершать преступления на украинской земле. Сегодня, 5 октября, захватчики нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области.

Показательно жестокое российское преступление — удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт, — пишет президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно про обстрел села Гроза

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты около 13:15 обстреляли кафе и магазин, где было много гражданских людей.

Из-под завалов извлекли тела 49 погибших, среди них шестилетний мальчик. Также семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения.

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Обновлено 17:10. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что количество погибших возросло до 50 человек.

Обновлено 17:39. Клименко сообщил о 51 погибшем. При получении медицинской помощи погиб один из раненых.

В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Спасательные работы на месте продолжаются.

Россияне — это террористы, которые цинично и сознательно убили мирных людей, — добавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Обстрел села Гроза в Харьковской области — ФОТО

51 погибший! Россияне обстреляли село Гроза в Харьковской области — шокирующие последствия / 7 Фотографий

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в марафоне Єдині новини рассказал, что враг ударил по магазину и кафе, где проходили поминки за местным жителем, поэтому на его территории находились около 60 человек. В настоящее время удалось идентифицировать 29 тел.

Как уточнил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона, это были поминки украинского военного.

Важно отметить, что население села составляет около 330 человек, поэтому из каждой семьи или двора присутствовал по крайней мере один человек на поминальном обеде.

По предварительным выводам, по заведению ударили Искандером. Удар был настолько точен, что есть подозрение, что наводчиком мог быть кто-то из местных.

Три дня, с 6 по 8 октября, в Харьковской области будут объявлены днями траура.

Включение с места обстрела: Гроза Харьковской области

Однако украинские защитники делают все возможное, чтобы вражеские атаки не повторялись. Читай об атаке на Смоленский авиационный завод от ГУР.

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