Война в Украине

51 погибший! Россияне обстреляли село Гроза в Харьковской области — шокирующие последствия

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 октября 2023, 16:11
Обстріл села Гроза Харківської області

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