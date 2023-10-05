Прямое попадание в больницу! Что известно о вражеском обстреле Берислава 5 октября и последствиях

Врачи ежедневно спасают пострадавших из-за российской агрессии и нарушения оккупантами всех международных конвенций. Однако иногда сами медицинские работники тоже оказываются под прицелом врага.

Сегодня, 5 октября российские оккупанты произвели обстрел города Берислав Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Что известно об обстреле Берислава 5 октября

По данным Александра Прокудина, в Бериславе — прямое попадание в больницу.

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В результате атаки оккупантов уничтожен четвертый этаж, еще один — частично разрушен. Также вражеским огнем повреждены машины скорой помощи.

Пока известно о двух пострадавших медработниках. Информация уточняется.

У водителя скорой — перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию.

Однако украинские защитники делают все возможное, чтобы вражеские атаки не повторялись. Читай об атаке на Смоленский авиационный завод от ГУР.

Фото: Александр Прокудин

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