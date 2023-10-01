Война в Украине

Взрывы в Харькове, Запорожье, Умани… Ночная атака на Украину 1 октября — что известно

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 октября 2023, 11:35
нічна атака на Україну
Фото: ГСЧС/Facebook

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