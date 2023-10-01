Пока украинские защитники освобождают родные улицы Востока и Юга от оккупантов, захватчики атакуют мирные города в тылу. Сегодня, 1 октября, российские оккупанты снова совершили ночную атаку на Украину.

Обстрел Умани

Под прицелом захватчиков сегодня, 1 октября, оказалась Умань Черкасской области.

Как сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, ночью оккупанты атаковали город беспилотниками.

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К сожалению, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно.

Подтвердили эту информацию и в ГСЧС, а также добавили, что спасателям пришлось обуздать пламя на общей площади более трех тысяч квадратных метров. Для работы привлекли к работе 11 единиц техники и 52 спасателя.

Что касается информации о пострадавших, то известно о травмировании одного человека. Его уже доставили в больницу.

Взрывы в Харькове, Запорожье, Умани… Ночная атака на Украину 1 октября — что известно / 3 Фотографии

Фото: Игорь Табурец

Взрывы в Харькове

Ночью не обошлось без обстрела Харькова. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, около 01:00 россияне нанесли ракетный удар по городу.

Зафиксированы “прилеты” трех ракет, предварительно С-300, по территории гражданского предприятия, произошел пожар. Информация уточняется.

Кривой Рог

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг также ночью атаковал и Кривой Рог. Оккупанты на этом направлении тоже применили беспилотники.

Несмотря на то, что защитникам ПК Схід удалось уничтожить один летательный аппарат, были и попадания по гражданской инфраструктуре. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Есть разрушения. Возник пожар — спасатели огонь локализовали.

Никополь

Кроме того, Сергей Лысак рассказал и об атаке россиян на Никополь. По данным главы Днепропетровской ОВА, враг открыл огонь по городу из тяжелой артиллерии. Но, к счастью, здесь тоже обошлось без погибших и раненых.

Ударил и по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Повреждены линии электропередач и газопровод.

Станислав

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин также сообщил, что на область захватчики совершили атаку и около 04:00 обстреляли город Станислав.

Пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу. Информация о разрушениях устанавливается.

Запорожье

Местные жители и каналы сообщали о нескольких громких взрывах в Запорожье 1 октября. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко предупреждал горожан об угрозе баллистики. Однако пока нет официальных комментариев по поводу ночных взрывов и ситуации в городе сегодня.

Но своего врага следует знать в совершенстве. Поэтому читай, чем отличается баллистическая ракета от крылатой.

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