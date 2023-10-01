Поки українські захисники звільняють рідні вулиці Сходу та Півдня від окупантів, загарбники атакують мирні міста, що в тилу. Сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти знову здійснили нічну атаку на Україну.

Обстріл Умані

Під прицілом загарбників сьогодні, 1 жовтня, опинилась Умань Черкаської області.

Як повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, вночі окупанти атакували місто безпілотниками.

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На жаль, є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно.

Підтвердили цю інформацію й в ДСНС, а також додали, що рятувальникам довелось приборкати полумʼя на загальні площі більше ніж три тисячі квадратних метрів. Для роботи залучили до роботи 11 одиниць техніки та 52 рятувальники.

Що ж стосується інформації про постраждалих, то відомо про травмування однієї особи. Її вже доставили до лікарні.

Вибухи у Харкові, Запоріжжі, Умані…Нічна атака на Україну 1 жовтня — що відомо / 3 Фотографії

Фото: Ігор Табурець

Вибухи у Харкові

Вночі не минулося з без обстрілу Харкова. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, близько 01:00 росіяни завдали ракетного удару по місту.

Зафіксовані “прильоти” трьох ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється.

Кривий Ріг

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог також вночі атакував і Кривий Ріг. Окупанти на цьому напрямку теж застосували безпілотники.

Попри те, що захисникам ПК Схід вдалося знищити один літальний апарат, були й влучання по цивільній інфраструктурі. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Є руйнування. Виникла пожежа — рятувальники вогонь локалізували.

Станіслав

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін також повідомив, що на область загарбники здійснили атаку та близько 04:00 обстріляли місто Станіслав.

Постраждали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні. Інформація про руйнування встановлюється.

Нікополь

Крім того, Сергій Лисак розповів й про атаку росіян на Нікополь. За даними голови Дніпропетровської ОВА, ворог відкрив вогонь по місту з важкої артилерії. Та, на щастя, тут теж минулося без загиблих та поранених.

Вдарив і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені лінія електропередач та газогін.

Запоріжжя

Також місцеві жителі та місцеві канали повідомляли про кілька гучних вибухів у Запоріжжі 1 жовтня. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко попереджав містян про загрозу балістики. Однак наразі немає офіційних коментарів щодо нічних вибухів та ситуації у місті сьогодні.

Та свого ворога варто знати досконало. Тому читай, чим відрізняється балістична ракета від крилатої.

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