Війна в Україні

Вибухи у Харкові, Запоріжжі, Умані…Нічна атака на Україну 1 жовтня — що відомо

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Жовтня 2023, 11:35
нічна атака на Україну
Фото: ДСНС/Facebook

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