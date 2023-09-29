Уранці 29 вересня армія Росії обстріляла Херсон: є постраждалі

29 вересня 2023 року уранці, близько 08:30, російська армія обстріляла Херсон. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
Внаслідок ранкового ворожого обстрілу порання дістали двоє працівників комунального підприємства. З важкими травмами їх госпіталізували.
Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та цивільну інфраструктуру.
У Херсонській обласній прокуратурі заявили, що нині проводяться першочергові заходи для фіксування воєнного злочину, який скоїла армія Росії.
Але, як відомо, це не єдиний злочин, скоєний окупантами. Росіяни беруть у полон цивільних. Про те, чому цивільне населення є найбільш незахищеним при потраплянні у полон, що з ними відбувається у російській неволі та як їх повернути, ми розповідали раніше.
Головне фото: Херсонська обласна прокуратура
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