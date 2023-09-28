Війна в Україні

Порушення звичаїв війни у поєднанні з убивством! Ще один жахливий обстріл Херсона 28 вересня

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Вересня 2023, 20:02
Херсон

Більше новин
Село Максимівка
Жодного будинку не вціліло! Яка ще небезпека чатує на мешканців Максимівки на Миколаївщині
Одяг
Як прибрати запах секонд-хенду: десять перевірених способів
Компот із груші на зиму: рецепт смачного компоту
Смачно, просто, солодко, але з легкою кислинкою: як приготувати компот із груш на зиму
Кременчук
Рятівне коло на випадок блекауту. У Кременчуці на місцевій лікарні встановили сонячні станції
Дивитись більше

Матеріали по темі

Село Максимівка
Жодного будинку не вціліло! Яка ще небезпека чатує на мешканців Максимівки на Миколаївщині
Кременчук
Рятівне коло на випадок блекауту. У Кременчуці на місцевій лікарні встановили сонячні станції
навчання пілотів на F-16
Готуватися потрібно вже! Ексклюзивні кадри навчання українських пілотів
Україна
єВідновлення 2023: державна програма з відновлення пошкодженого житла запрацювала — деталі

Відео
0:03:19
Село Максимівка

Жодного будинку не вціліло! Яка ще небезпека чатує на мешканців Максимівки на Миколаївщині
0:00:00
Кременчук
Рятівне коло на випадок блекауту. У Кременчуці на місцевій лікарні встановили сонячні станції
0:04:43
навчання пілотів на F-16
Готуватися потрібно вже! Ексклюзивні кадри навчання українських пілотів
0:11:52
ІТ-курси для школярів
Замість звичайної інформатики: чи будуть в українських школах ІТ-курси
0:10:51
Викрадення представників місцевої влади
Піратська тактика: чому окупанти викрадають представників місцевої влади та що зараз з мером Голої Пристані
0:04:14
Андріївка
Ніде навіть український прапор встановити: ексклюзивні кадри звільнення Андріївки від 3 ОШБр
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 28 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:37
Віталій Верес
Втратив зір, але зміг подолати ці труднощі! Історія 29-річного військового Нацгвардії Віталія Вереса
Девайс Смарт каса
Фіскалізація, зручність та поєднання роботи термінала — розповідаємо, чому девайс СМАРТ КАСА потрібен бізнесу в Україні
0:08:04
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження
Бюджет — на оборону. На що виділять гроші у 2024 та скільки можуть втратити місцеві громади
Більше відео
Сучасні гаджети для батьківського контролю: які переваги та недоліки
Читати далі
Сучасні гаджети для батьківського контролю: переваги та недоліки
Україна
Читати далі
єВідновлення 2023: державна програма з відновлення пошкодженого житла запрацювала — деталі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь