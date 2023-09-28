Порушення звичаїв війни у поєднанні з убивством! Ще один жахливий обстріл Херсона 28 вересня

Кожен обстріл, який здійснюють російські окупанти, стає черговим обурливим прикладом агресії та порушенням міжнародного права. Атака 28 вересня на Херсон — не виняток.
Ввечері близько 18:00 російські окупанти вкотре відкрили вогонь по місту. За даними Херсонської прокуратури, ворог обстріляв житлові квартали міста ймовірно з артилерії.
Попередньо, відомо про трьох загиблих жінок. Снаряд прилетів на вулицю, де вони перебували. Інших постраждалих не виявлено.
Поблизу місця події евакуйовано двох малолітніх дітей. Вони оглянуті медиками та наразі з ними працює психолог.
Поблизу місця події евакуйовано двох малолітніх дітей. Вони оглянуті медиками та наразі з ними працює психолог.
Також у зв’язку із загибеллю цивільних внаслідок ворожого обстрілу Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Крім того, наразі проводяться першочергові заходи, щоб зафіксувати злочин, скоєний армією країни-агресорки.
Також російські загарбники порушують закони та звичаї війни, коли несанкціоновано затримують та піддають тортурам людей на тимчасово окупованих територіях. Читай, навіщо окупанти викрадають представників місцевої влади.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
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