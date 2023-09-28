Нарушение обычаев войны вместе с убийством! Еще один ужасный обстрел Херсона 28 сентября

Каждый обстрел, который осуществляют российские оккупанты, становится очередным возмутительным примером агрессии и нарушением международного права. Атака 28 сентября на Херсон — не исключение.

Что известно про обстрел Херсона 28 сентября

Вечером около 18:00 российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по городу. По данным Херсонской областной прокуратуры, враг обстрелял жилые кварталы города, вероятно, из артиллерии.

Предварительно, известно о трех погибших женщинах. Снаряд прилетел на улицу, где они находились. Других пострадавших не обнаружено.

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Рядом с местом происшествия эвакуированы двое малолетних детей. Они осмотрены медиками и сейчас с ними работает психолог.

Также в связи с гибелью гражданских в результате вражеских обстрелов Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Кроме того, сейчас проводятся первоочередные мероприятия, чтобы зафиксировать преступление, совершенное армией страны-агрессорки.

Также российские захватчики нарушают законы и обычаи войны, когда несанкционированно задерживают и подвергают пыткам людей на временно оккупированных территориях. Читай, зачем оккупанты похищают представителей местных властей.

Фото: Херсонская областная прокуратура

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