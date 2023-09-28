Война в Украине

Нарушение обычаев войны вместе с убийством! Еще один ужасный обстрел Херсона 28 сентября

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 сентября 2023, 20:02
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