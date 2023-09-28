Пиратская тактика: почему оккупанты похищают представителей местных властей и что сейчас с мэром Голой Пристани

С начала полномасштабной войны россияне похитили около 600 активных украинцев и лидеров общин. Более 130 из них — это представители местных громад.

Аналитик-исследователь центра прав человека Zmina Борис Петруньок рассказал Яне Брензей о похищении россиянами гражданских, в том числе представителей местного самоуправления.

По словам эксперта, обычно оккупанты подозревают в содействии ВСУ волонтеров, активистов, религиозных лидеров и лидеров мнений. Они определяют человека, который может что-то рассказать о громаде. Их незаконно задерживают, удерживают и пытают.

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За кем россияне пришли в первую очередь был и городской голова Голой Пристани Александр Бабич. Его оккупанты похитили еще в конце марта 2022 года.

Почему оккупанты похищают представителей местных властей

— С начала полномасштабного вторжения мы документируем военные преступления россиян, в том числе случаи несанкционированных задержаний, пыток так называемой категории активных граждан. Это общественные активисты, волонтеры, представители местного самоуправления и органов власти, религиозные и образовательные деятели и другие.

То есть это люди, которые имеют социальный капитал и демонстрируют активность и в первую очередь по этим причинам они заинтересовали оккупационный контингент.

Но мы увидели, что кроме людей, подозреваемых в содействии ВСУ, а таких много, также оккупанты задерживают и представителей местных властей, незаконно удерживают, подвергают пыткам.

Почему мы выделяем эту категорию сразу? Потому что оккупационный контингент, когда приходит на определенную занятую территорию, пытается найти того, “кто главный”. То есть, кто может быть главным ресурсом информации о составе общины, инфраструктуре, силах обороны в регионе. А представители власти — самый надежный источник.

Поэтому эта категория людей находится под особой угрозой, потому что оккупанты приходят к ним одними из первых.

Это пиратская тактика, когда гражданских берут в плен и просто удерживают там.

Большая часть задержаний происходила в первые месяцы полномасштабного вторжения. Но, вместе с тем, это нам говорит, что эта категория граждан была приоритетной целью.

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Что сейчас известно о похищенном городском голове Голой Пристани

Супруга похищенного городского головы Александра Бабича Ольга Бабич рассказала, что ее мужа уже полтора года россияне незаконно удерживают в отдельной части Симферопольского СИЗО, потому что обвинения ему так и не предъявлены. Отпускать его не собираются, а обменять достаточно сложно, потому что он не военнослужащий.

— О местонахождении мужа известно со слов свидетелей, которые были с Александром в одной камере, но их отпустили. Находится мужчина в СИЗО неофициально. Ни на один запрос не было подтверждения.

К тому же он находится в изоляторе, который используется для тех случаев, когда не предъявлены обвинения. Люди там находятся инкогнито.

Это такая категория “их там нет”. И таких людей там сотни.

Российская сторона не признает гражданских пленных. Иначе они признают свое военное преступление. А раньше мы рассказывали более подробно, что происходит в российской неволе с гражданскими пленными и как их вернуть. Читай по ссылке.

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