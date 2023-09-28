Украина

Пиратская тактика: почему оккупанты похищают представителей местных властей и что сейчас с мэром Голой Пристани

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 28 сентября 2023, 15:00

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Викрадення представників місцевої влади

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