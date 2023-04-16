Их держат в заложниках! Гражданские пленные — что с ними происходит в российской неволе и как их вернуть

Свобода для человека — едва ли не самая высокая ценность в жизни. Но российские оккупанты уже не один год пытаются украинцев лишить ее.
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в плен попали 963 гражданских человека. Однако, как уверяет основатель проекта поиска пропавших гражданских украинцев Найти своих Екатерина Осадчая в специальном материале для УП. Жизнь, количество задержанных мирных жителей Украины может быть больше.
К сожалению, сегодня это самая незащищенная категория пленных. Их захват вне правового поля, а у государства пока нет никаких механизмов, как этим людям помочь.
К сожалению, сегодня это самая незащищенная категория пленных. Их захват вне правового поля, а у государства пока нет никаких механизмов, как этим людям помочь.
Но цифры — это не единственная проблема в вопросе гражданских в плену. Это ведь самая незащищенная категория пленных. Их права не урегулированы международным правом, поскольку никто в мире не мог представить, что кто-то не только будет вести захватническую жестокую войну в 21 веке, но и нарушать Женевские конвенции.
Более обычно в обществе называть задержанных — гражданские пленные. Однако наиболее подходящим термином все же будет — гражданские заложники.
В правовом поле нет определенных механизмов, которые помогут именно возвращать этих людей домой. Ведь их вообще не должны брать в плен и такой поступок считается военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями.
Однако захватчики на временно оккупированных территориях продолжают задерживать гражданских прямо на улицах, обычно по наводке соседей, сообщающих о проукраинскости этих людей. После этого их держат в подвалах, СИЗО, полицейских участках. Иногда их могут этапировать и вывозить за пределы территории Украины, поэтому найти их становится еще сложнее.
Это люди, которых держат непонятно за что, и более того, выдвигают какой-то приговор.
Это люди, которых держат непонятно за что, и более того, выдвигают какой-то приговор.
Поскольку задерживают гражданских где угодно, то найти их из-за этого становится достаточно сложно. Людей могут постоянно перевозить. И при этом не давать им возможности связаться с родными, нарушая опять же Женевские конвенции, предусматривающие, что пленные имеют право на переписку с родными по крайней мере раз в месяц.
Однако по данным Екатерины Осадчей, за год удалось получить всего несколько тысяч писем от находящихся в неволе украинцев.
Понятно, что все написанное будет подвергаться цензуре окупантов, но эта информация уже помогла бы понимать, каково состояние здоровья человека, что с ним происходит и, возможно, где он находится. Это бы значительно упростило поиск гражданских, чтобы впоследствии вызволить их из вражеского плена.
Также важным фактором, который не помогает, а лишь вредит гражданским — это ощущение безнаказанности у российских оккупантов. Несмотря на то, что Женевские конвенции определенным образом могут регулировать права пленных, но в международном законодательстве пока нет законов, которые определяют соответствующее наказание за несоблюдение конвенций.
В то же время Международный комитет Красного Креста как единственная организация, имеющая доступ к обеим сторонам войны, остается бессильной в условиях современной войны.
Работники МККК имеют право проверять состояние пленных и условия их удержания. Однако когда их не допускают к местам содержания, ответа на противоправные действия нет.
Екатерина Осадча в разговоре с руководителем Департамента МККК по защите гражданского населения Кристианом Кардоном пыталась узнать, как реагирует организация на нарушение международных прав. И в ответ получила объяснение.
Представители МККК признают факт, что некоторые страны “не с должным уважением соблюдают законы”.
Представители МККК признают факт, что некоторые страны “не с должным уважением соблюдают законы”.
Также Кристиан Кардон заверил, что соблюдение международных прав — это политическая ответственность каждой страны. А сама организация якобы может лишь напоминать о необходимости действовать в соответствии с законом.
Хотя в компетенции МККК инициировать изменения в международном праве такие, как, например, определение ответственности за нарушение Женевских конвенций.
Бездействие и умолчание в такой ситуации, как мне кажется, это тоже преступление.
Бездействие и умолчание в такой ситуации, как мне кажется, это тоже преступление.
Также раньше мы рассказывали, как Россия делит военнопленных на “сорты” и кого обменивают в первую очередь.
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