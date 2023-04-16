Их держат в заложниках! Гражданские пленные — что с ними происходит в российской неволе и как их вернуть

Свобода для человека — едва ли не самая высокая ценность в жизни. Но российские оккупанты уже не один год пытаются украинцев лишить ее.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в плен попали 963 гражданских человека. Однако, как уверяет основатель проекта поиска пропавших гражданских украинцев Найти своих Екатерина Осадчая в специальном материале для УП. Жизнь, количество задержанных мирных жителей Украины может быть больше.

К сожалению, сегодня это самая незащищенная категория пленных. Их захват вне правового поля, а у государства пока нет никаких механизмов, как этим людям помочь.

Но цифры — это не единственная проблема в вопросе гражданских в плену. Это ведь самая незащищенная категория пленных. Их права не урегулированы международным правом, поскольку никто в мире не мог представить, что кто-то не только будет вести захватническую жестокую войну в 21 веке, но и нарушать Женевские конвенции.

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Определение понятий

Более обычно в обществе называть задержанных — гражданские пленные. Однако наиболее подходящим термином все же будет — гражданские заложники.

В правовом поле нет определенных механизмов, которые помогут именно возвращать этих людей домой. Ведь их вообще не должны брать в плен и такой поступок считается военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями.

Однако захватчики на временно оккупированных территориях продолжают задерживать гражданских прямо на улицах, обычно по наводке соседей, сообщающих о проукраинскости этих людей. После этого их держат в подвалах, СИЗО, полицейских участках. Иногда их могут этапировать и вывозить за пределы территории Украины, поэтому найти их становится еще сложнее.

Это люди, которых держат непонятно за что, и более того, выдвигают какой-то приговор.

Нехватка информации

Поскольку задерживают гражданских где угодно, то найти их из-за этого становится достаточно сложно. Людей могут постоянно перевозить. И при этом не давать им возможности связаться с родными, нарушая опять же Женевские конвенции, предусматривающие, что пленные имеют право на переписку с родными по крайней мере раз в месяц.

Однако по данным Екатерины Осадчей, за год удалось получить всего несколько тысяч писем от находящихся в неволе украинцев.

Понятно, что все написанное будет подвергаться цензуре окупантов, но эта информация уже помогла бы понимать, каково состояние здоровья человека, что с ним происходит и, возможно, где он находится. Это бы значительно упростило поиск гражданских, чтобы впоследствии вызволить их из вражеского плена.

Отсутствие определенного наказания военным преступникам

Также важным фактором, который не помогает, а лишь вредит гражданским — это ощущение безнаказанности у российских оккупантов. Несмотря на то, что Женевские конвенции определенным образом могут регулировать права пленных, но в международном законодательстве пока нет законов, которые определяют соответствующее наказание за несоблюдение конвенций.

В то же время Международный комитет Красного Креста как единственная организация, имеющая доступ к обеим сторонам войны, остается бессильной в условиях современной войны.

Бессилие Международного комитета Красного Креста

Работники МККК имеют право проверять состояние пленных и условия их удержания. Однако когда их не допускают к местам содержания, ответа на противоправные действия нет.

Екатерина Осадча в разговоре с руководителем Департамента МККК по защите гражданского населения Кристианом Кардоном пыталась узнать, как реагирует организация на нарушение международных прав. И в ответ получила объяснение.

Представители МККК признают факт, что некоторые страны “не с должным уважением соблюдают законы”.

Также Кристиан Кардон заверил, что соблюдение международных прав — это политическая ответственность каждой страны. А сама организация якобы может лишь напоминать о необходимости действовать в соответствии с законом.

Хотя в компетенции МККК инициировать изменения в международном праве такие, как, например, определение ответственности за нарушение Женевских конвенций.

Бездействие и умолчание в такой ситуации, как мне кажется, это тоже преступление.

Также раньше мы рассказывали, как Россия делит военнопленных на “сорты” и кого обменивают в первую очередь.

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