Війна в Україні

Їх тримають у заручниках! Цивільні полонені — що з ними відбувається у російській неволі та як їх повернути

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Квітня 2023, 16:00
цивільні полонені
Фото: Pexels

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