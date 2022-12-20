Вся суть преступного режима: как Россия делит военнопленных на “сорта” и кого обменивают в первую очередь

Украина каждый день пытается вернуть пленных украинцев. Однако россияне в процессе обмена пленными делят людей на “сорта”, что демонстрирует суть их преступного режима.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил во время телемарафона.

По его словам, позиция №1 в антирейтинге — принудительно мобилизированные с временно оккупированных территорий.

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— С остальным начинается крайне сложный процесс. Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. Также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить.

Но чем проще человек для россиян, тем меньше его интереса, — отметил представитель военной разведки Украины.

Андрей Юсов говорит, что россияне декларируют о каком-то единстве, но делят людей на “сорта”. В этом суть геноцидной политики Путина против украинцев.

Удастся ли Путину склонить Лукашенко вступить в войну

Представитель ГУР МО объясняет: в информационном пространстве враг постоянно распространяет информацию о подготовке масштабного наступления из Беларуси. Активно об этом сообщали в конце ноября, даже предполагали направления. Тогда украинская разведка опровергла эту информацию.

Если ударные группировки будут, Украина и украинцы будут об этом знать.

Он отмечает: если говорить о визитах диктаторов уровня один на один, то сложно представить, что они на карте Европы, Беларуси или Украины переставляют позиции и обсуждают, какая батальонная группа будет куда нападать.

— Если бы речь шла о конкретной подготовке операции, то это был бы другой уровень, по крайней мере Генеральных штабов, — подчеркивает Юсов.

И добавляет:

Если Путин едет к Лукашенко, значит, не все складывается хорошо и так, как он хотел. Но, возможно, будет его уговаривать.

Впрочем, каким бы диктатором ни был Лукашенко, инстинкт самосохранения его полностью не покинул. Он понимал, что подобное решение будет актом суицида как для его режима, так и для армии.

Надеемся, что инстинкт самосохранения будет присутствовать и дальше. В противном случае — украинские силы обороны готовы к разным сценариям, — сказал Юсов.

Помимо попытки вовлечь Беларусь в войну, Россия старается выжать из белорусского оборонно-промышленного комплекса максимум для своей армии. Ведь она многое теряет и не может самостоятельно восполнить все потери, в частности в технике и боекомплектах.

Украина ценит своих военных. Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Бахмут — самую горячую точку фронта. Он вручил награды защитникам и поблагодарил за борьбу.

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