Украина

Вся суть преступного режима: как Россия делит военнопленных на “сорта” и кого обменивают в первую очередь

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 декабря 2022, 22:00
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