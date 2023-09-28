Піратська тактика: чому окупанти викрадають представників місцевої влади та що зараз з мером Голої Пристані

З початку повномасштабної війни росіяни викрали близько 600 активних українців та лідерів громад. Понад 130 з них — це представники місцевих громад.

Аналітик-дослідник центру прав людини Zmina Борис Петруньок розповів Яні Брензей про викрадення росіянами цивільних, зокрема представників місцевого самоврядування.

За словами експерта, зазвичай, окупанти підозрюють у сприянні ЗСУ волонтерів, активістів, релігійних лідерів та лідерів думок. Вони визначають людину, яка може щось розповісти про громаду. Їх незаконно затримують, утримують та катують.

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За ким росіяни прийшли першочергово був і міський голова Голої Пристані Олександр Бабич. Його окупанти викрали ще наприкінці березня 2022 року.

Чому окупанти викрадають представників місцевої влади

— З початку повномасштабного вторгнення ми документуємо воєнні злочини росіян, зокрема випадки несанкціонованих затримань, тортур так званої категорії активних громадян. Це громадські активісти, волонтери, представники місцевого самоврядування та органів влади, релігійні та освітні діячі й інші.

Тобто це люди, які мають соціальний капітал та демонструють активність і насамперед з цих причин вони зацікавили окупаційний контингент.

Але ми побачили, що крім людей, яких вони підозрюють у сприянні ЗСУ, а таких багато, також окупанти затримують і представників місцевої влади, незаконно утримують, піддають тортурам.

Чому ми виділяємо цю категорію одразу? Тому що окупаційний контингент, коли приходить на певну зайняту територію, то намагається знайти того, “хто головний”. Тобто хто може бути головним ресурсом інформації про склад громади, інфраструктуру, сили оборони в регіоні. А представники влади — найбільш надійне джерело.

Тому ця категорія людей перебуває під особливою загрозою, тому що окупанти приходять до них одними з перших.

Це піратська тактика, коли цивільних беруть в полон та просто утримують там.

Більша частина затримань відбувалась у перші місяці повномасштабного вторгнення. Але разом з тим це свідчить про те, що ця категорія громадян була пріоритетною ціллю.

Що зараз відомо про викраденого міського голову Голої Пристані

Дружина викраденого міського голови Олександра Бабича Ольга Бабич розповіла про те, що її чоловіка вже півтора року росіяни незаконно утримують в окремій частині Сімферопольського СІЗО, бо звинувачення йому так і не висунули. Відпускати його не збираються, а обміняти досить складно, бо він не військовослужбовець.

— Про місце перебування чоловіка відомо зі слів свідків, які були з Олександром в одній камері, але їх відпустили. Перебуває чоловік у СІЗО не офіційно. На жоден запит не було підтвердження.

До того ж він перебуває в ізоляторі, який використовують для тих випадків, коли не висунуті звинувачення. Люди там знаходяться інкогніто.

Це така категорія “їх там немає”. І таких людей там сотні.

Російська сторона не визнає цивільних полонених. Бо інакше вони визнають свій воєнний злочин. А раніше ми розповідали детальніше, що відбувається у російській неволі з цивільними полоненими та як їх повернути. Читай за посиланням.

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