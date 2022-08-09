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Його допитують двічі на день з електричним струмом — інтерв’ю активістки Марії Мельникової про викраденого військового ЗСУ

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 09 Серпня 2022, 21:00
Марія Мельникова про викрадення військового Олексія Кисельова

Ексклюзиви
Його допитують двічі на день з електричним струмом — інтерв’ю активістки Марії Мельникової про викраденого військового ЗСУ
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Його допитують двічі на день з електричним струмом — інтерв’ю активістки Марії Мельникової про викраденого військового ЗСУ
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Його допитують двічі на день з електричним струмом — інтерв’ю активістки Марії Мельникової про викраденого військового ЗСУ
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Його допитують двічі на день з електричним струмом — інтерв’ю активістки Марії Мельникової про викраденого військового ЗСУ
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Його допитують двічі на день з електричним струмом — інтерв’ю активістки Марії Мельникової про викраденого військового ЗСУ

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