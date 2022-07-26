Від родини залишилася маленька коробочка. Відверте інтерв’ю криміналіста про роботу й побачені жахіття в Бучі

Криміналісти — одні з тих, хто допомагає розкрити справу. Вони роблять дослідження, знаходять докази, які не бачить людське око. Волинський криміналіст Леонід Пустовіт, який уже сім років несе службу, дав інтерв’ю завідувачці сектору комунікації ГУНП у Волинській області Ользі Бузулук.

Цьогоріч через повномасштабну російську агресію поліціянт Леонід віч-на-віч зіштовхнувся з результатами звірств у Бучі — разом із колегами він працював на місці масового поховання людей, вбитих росіянами.

Загально про роботу криміналістів

— Чим займаються криміналісти? Зараз ми бачимо на озброєнні сучасні мікроавтобуси, що всередині?

— Безпосередньо центр криміналістичного забезпечення виїжджає на особливо тяжкі злочини, тобто вбивства, ДТП із загиблими або інші злочини, які можуть викликати значний резонанс у суспільстві. Криміналіст входить до складу слідчо-оперативної групи, виїжджає на місце подій та одним із перших входить в приміщення під час огляду. Спеціаліст має виявити ті сліди, які залишилися на місці скоєння злочину, і надалі їх вилучити. Це допоможе розкрити кримінальне правопорушення і встановити винних осіб.

Зараз у нас є найсучасніша криміналістична лабораторія, у ній є уся потрібна криміналістична техніка для документування злочинів будь-якої тяжкості.

Про відрядження до Бучі

— Чи були ви готові до відрядження у Київську область?

За сім років роботи я виїздив на різні виклики, але такої жорстокості й масовості, як там (у Бучі — ред.), я не бачив ніде.

— Коли я вперше по телевізору побачив про Бучу, я зрозумів, що там відбулася велика трагедія. До мене зателефонував керівник і повідомив, що треба виїжджати до Києва для належного огляду місця подій на територію Бучанського й Макарівського районів. Ми виїхали 12 квітня й пробули там 40 днів.

Ми приїхали до Бучі на місце масового поховання людей. Проводили ексгумацію. Наше завдання було — належне фіксування злочинів та людей, яких діставали з ями, щоб можна було їх ідентифікувати.

Ми бачили, що були сліди катування. Мене дуже сильно вразила масовість, те, що вони (російські військові — ред.) робили з нашими людьми.

Я не міг повірити, що солдати РФ на це здатні. Їх не можна назвати солдатами, це просто вбивці й маніяки.

Проводити ексгумацію допомагали криміналісти з Франції, під час роботи обмінювалися досвідом. За день ми діставали до 20 тіл. В одному з місць масового поховання за чотири дні ми дістали близько 50 тіл.

Діставати тіла з ями нам допомагали волонтери. Потім ми їх завозили у намет і починали оглядати тіло. Були тіла, які не можна було ідентифікувати, адже вони згоріли.

Я запам’ятав: дістали тіло нашого військовослужбовця, він був інвалідом, не мав двох ніг. Але він на протезах воював та загинув. Це дуже мужня людина.

Про роботу у Макарівському районі

Після закінчення робіт у Бучі Леонід поїхав до Макарівського району та був вражений жорстокістю. Там російські військові з БТРів розстрілювали тих, хто їхав у колонах машин, щоб евакуюватися.

Ми проводили ексгумацію родини. Все, що від них залишилося, — невелика коробочка. Адже вони згоріли в автомобілі: мама, тато й 12-річний син, за словами свідків, — каже чоловік.

Також Леонід розповів, що вони проводили огляд місць перебування росіян і знайдені докази мають допомогти прокуратурі.

Працівник поліції під час війни продовжують підтримувати правопорядок та допомагати людям. Раніше ми розповідали історію поліціянта Рустама Лукомського з Донеччини. Він допомагав евакуюватися жителям Мар’їнки, Костянтинівки та Новомихайлівки.

Фото: Національна поліція

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