От семьи осталась маленькая коробочка. Откровенное интервью криминалиста о работе и увиденных ужасах в Буче

Криминалисты — одни из тех, кто помогает раскрыть дело. Они проводят исследования, находят доказательства, которые не видит человеческий глаз. Волынский криминалист Леонид Пустовит, уже семь лет несущий службу, дал интервью заведующей сектором коммуникации ГУНП в Волынской области Ольге Бузулук.

В этом году из-за полномасштабной российской агрессии полицейский Леонид лицом к лицу столкнулся с результатами зверств в Буче — вместе с коллегами он работал на месте массового захоронения людей, убитых россиянами.

В общих чертах о работе криминалистов

— Чем занимаются криминалисты? Сейчас мы видим на вооруженных современные микроавтобусы, что находятся в середине?

— Непосредственно центр криминалистического обеспечения выезжает на особо тяжкие преступления, то есть убийства, ДТП с погибшими или другие преступления, которые могут повлечь за собой значительный резонанс в обществе. Криминалист входит в состав следственно-оперативной группы, выезжает на место происшествия и одним из первых входит в помещение во время осмотра. Специалист должен выявить следы, которые остались на месте совершения преступления, и в дальнейшем их изъять. Это поможет раскрыть уголовное правонарушение и установить виновных.

Сейчас у нас самая современная криминалистическая лаборатория, в ней есть вся нужная криминалистическая техника для документирования преступления любой тяжести.

О командировках в Бучу

— Были ли вы готовы к командировке в Киевскую область?

За семь лет работы я выезжал на разные вызовы, но такой жестокости и массовости, как там (в Буче — ред.), я не видел нигде.

— Когда я впервые по телевизору увидел Бучу, я понял, что там произошла большая трагедия. Ко мне позвонил руководитель и сообщил, что нужно выезжать в Киев для надлежащего осмотра места событий на территорию Бучанского и Макаровского районов. Мы уехали 12 апреля и пробыли там 40 дней.

Мы приехали в Бучу на место массового захоронения людей. Проводили эксгумацию. Наша задача была — надлежащее фиксирование преступлений и людей, которых доставали из ямы, чтобы их можно было идентифицировать.

Мы видели, что были следы пыток. Меня очень сильно поразила массовость, то, что они (российские военные — ред.) делали с нашими людьми.

Я не мог поверить, что солдаты РФ на это способны. Их нельзя назвать солдатами, это просто убийцы и маньяки.

Проводить эксгумацию помогали криминалисты из Франции, в ходе работы обменивались опытом. В день мы доставали до 20 тел. В одном из мест массового захоронения за четыре дня мы достали около 50 тел.

Доставать тела из ямы нам помогали волонтеры, потом мы их завозили в палатку и начинали осматривать тело. Были тела, которые нельзя было идентифицировать, ведь они сгорели.

Я запомнил: достали тело нашего военнослужащего, он был инвалидом, не имел двух ног. Но он на протезах сражался и погиб. Это очень мужественный человек.

О работе в Макаровском районе

После окончания работ в Буче Леонид поехал в Макаровский район и был поражен жестокостью. Там российские военные из БТРов расстреливали людей, которые ехали в колоннах машин, чтобы эвакуироваться.

Мы проводили эксгумацию семьи. Все, что от них осталось, — небольшая коробочка. Они сгорели в автомобиле: мама, папа и 12-летний сын, по словам свидетелей, — говорит мужчина.

Также Леонид рассказал, что они проводили осмотр мест пребывания россиян и найденные доказательства должны помочь прокуратуре.

Работники полиции во время войны продолжают поддерживать правопорядок и помогать людям. Ранее мы рассказывали историю полицейского Рустама Лукомского из Донбасса. Он помогал эвакуироваться жителям Марьинки, Константиновки и Новомихайловки.

Фото: Национальная полиция

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