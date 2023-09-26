Очередное преступление российской армии! Враг продолжает обстреливать Херсонскую область: есть погибшие

Вечером 25 сентября, около 21:00, россияне обстреляли Киселевку. В результате удара четыре человека получили травмы. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрел Херсонской области 25-26 сентября: что известно

Трое пострадавших получили помощь на месте. Они получили легкие повреждения. Также ранения получила 68-летняя женщина. Ее госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

Еще один населенный пункт пострадал за эту ночь. Около 05:00 российская армия ударила из авиации по Ольговке.

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На рассвете оккупанты снова обстреляли Киселевку. Предварительно — пострадал человек. Информация уточняется, — написал в своем Telegram-канале глава ОВА.

Также около 07:00 враг обстрелял Херсон. По этому утреннему обстрелу двух населенных пунктов глава ОВА сообщил, что есть пострадавшие, информация по ним уточняется.

Всего за минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив 491 снаряд из минометов, артиллерии, Градов, танков, АГС, ВКК, авиации и БПЛА, один из них — ракетный, сообщает Прокудин.

И добавляет, что из-за агрессии РФ за прошлые сутки шесть человек погибли, еще десять — получили ранения.

К сожалению, враг чуть ли не ежедневно терроризирует мирное население. И эта ночь — не исключение. Но нам на помощь уже спешит помощь западных партнеров. Читай, что известно о первых танках Abrams, прибывших в Украину.

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