Пострадала припортовая инфраструктура! Атака дронами на Одесскую область 26.09.2023: последствия

Россияне не оставляют Одесскую область в покое. В ночь на 26 сентября в течение двух часов оккупанты атаковали область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. К сожалению, есть попадания и пострадавшие. Читай, что известно о последствиях обстрела.

Атака дронами Одесской области 26 сентября 2023 года: что известно

По словам Кипера, в Измаильском районе зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру.

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Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, другого с тяжелой травмой руки госпитализировали, — отметил глава Одесской ОВА.

Кроме того, повреждено здание пункта пропуска, складские помещения и около 30 грузовиков. Шесть фур загорелись, но пожары уже ликвидировали.

Одесская область страдает от массированных российских атак. Ранее жители Измаильского района рассказывали о том, как приходится жить под постоянными обстрелами. Читай, что известно о взрывах в Измаильском районе 18 сентября 2023 года.

Фото: Одесская ОВА / Telegram

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