Война в Украине

Пострадала припортовая инфраструктура! Атака дронами на Одесскую область 26.09.2023: последствия

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 26 сентября 2023, 08:39
Атака дронами Одеської області в ніч 26 вересня 2023

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