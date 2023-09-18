Украина

Либо не спим, либо засыпаем с тревогой: жители Измаила о постоянных обстрелах

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 18 сентября 2023, 17:00
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Вибухи в Ізмаїлі сьогодні 18 вересня 2023: що відомо
Либо не спим, либо засыпаем с тревогой: жители Измаила о постоянных обстрелах
Звільнення Андріївки 2023: як відбувалося та скільки знищили окупантів
82-й аэромобильной бригады РФ уже не существует — из первых уст об уникальной операции по освобождении Андреевки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 18 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
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