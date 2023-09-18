Либо не спим, либо засыпаем с тревогой: жители Измаила о постоянных обстрелах

Одесская область страдает от массированных российских атак. Больше всего оккупанты бьют по югу региона. За последние два месяца количество вражеских обстрелов увеличилось в пять раз.

Взрывы в Одесской области сегодня: что известно об обстреле 18 сентября 2023

В ночь на 18 сентября оккупанты снова атаковали Измаильский район. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, наши силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над Одесской областью.

Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилково, в результате чего возник пожар, наши спасатели все оперативно ликвидировали.

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По соображениям безопасности журналистов все это время не допускали к местам прилетов. Впрочем, наша съемочная группа смогла побывать в Измаиле.

Жители Измаила об обстрелах

Жители Измаила делятся, что по ночам не спят, а когда все-таки наступает ночь без обстрелов, засыпают с тревогой.

С конца июля Измаильский район пережил 11 массированных атак, но власти массовой эвакуации не фиксируют.

Где нас ждут? Здесь родились, здесь и умрем, — говорит местная жительница.

В населенных пунктах ужесточили меры безопасности, строят дополнительные укрытия. В свою очередь, военные уверяют, что ситуация контролируется как на государственной границе, так и на суше.

В ОК Юг уверяют, что главной целью врага является препятствие зерновому соглашению, поэтому наносят удары по портовой инфраструктуре. Но говорят, что достичь цели ему не удастся.

От постоянных обстрелов страдает приграничная Харьковская область. Ранее мы рассказывали, как живут люди в деоккупированной Харьковской области.

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