Україна

Або не спимо, або засинаємо з тривогою: жителі Ізмаїла про постійні обстріли

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 18 Вересня 2023, 17:00
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