Або не спимо, або засинаємо з тривогою: жителі Ізмаїла про постійні обстріли

Одещина потерпає від масованих російських атак. Найбільше окупанти гатять по півдню регіону. За останні два місяці кількість ворожих обстрілів збільшилась уп’ятеро.

Вибухи на Одещині сьогодні: що відомо про обстріл 18 вересня 2023

У ніч проти 18 вересня окупанти знову атакували Ізмаїльський район. За словами голови Одеській ОВА Олега Кіпера, наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю.

Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилкове, внаслідок чого виникла пожежа, наші рятувальники все оперативно ліквідували.

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Через безпекову ситуацію журналістів увесь цей час не допускали до місць прильотів. Утім, наша знімальна група змогла побувати в Ізмаїлі.

Жителі Ізмаїла про обстріли

Жителі Ізмаїла діляться, що ночами не сплять, а коли все-таки настає ніч без обстрілів, засинають з тривогою.

З кінця липня Ізмаїльський район пережив 11 масованих атак, але влада масової евакуації не фіксує.

Де нас чекають? Тут народилися, тут і помремо, — каже місцева жителька.

В населених пунктах посилили заходи безпеки, будують додаткові укриття. Своєю чергою, військові запевняють, що ситуація контрольована як на державному кордоні, так і на суходолі.

В ОК Південь запевняють, що головною ціллю ворога є перешкоджання зерновій угоді, тому завдають ударів по портовій інфраструктурі. Але кажуть, що досягнути мети йому не вдасться.

Від постійних обстрілів страждає прикордонна Харківщина. Раніше ми розповідали, як живуть люди на деокупованій Харківщині.

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