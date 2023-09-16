Довелося жити в курнику! Місцеві про життя під обстрілами на Харківщині

Рік тому масштабна хвиля контрнаступу ЗСУ охопила Харківщину. Село Кам’янка Ізюмського району росіяни знищили практично повністю. І поки місцеві думають, як пережити прийдешню зиму, військові підрозділи, які ще рік тому звільняли область, нині боронять її рубежі від щоденних ворожих штурмів.

Оселитися у курнику Миколі довелось, коли чоловік повернувся до деокупованого села.

За час окупації російські армійці фактично спопелили Кам’янку, не залишивши тут жодної цілої будівлі.

Микола також залишився без даху над головою. Тож облаштував житло у дивом вцілілому курятнику. Усі меблі всередині — з того, що по собі залишили окупанти. Ліжко, до прикладу, з ящиків з-під ворожих набоїв.

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Зараз на все село тут кілька десятків людей. Сусіди Миколи також готуються до зимівлі. Хтось відновив господарство, у когось знову з’явились теплиці. Наразі усе відновлення тут відбувається власним коштом.

Перезимуємо! Ми з голоду вже не помрем. Ще й когось прогодуємо. Дай Бог ще комусь допоможемо, — запевняють місцеві жителі.

А бійці 95-ої бригади, які восени минулого року звільняли Харківщину, нині знову відбивають штурми окупантів.

Після спроб масованого штурму, противник не кидає спроб прорвати тут лінію оборони. Щоправда, робить це вже меншими групами. На цій ділянці фронту, за даними розвідки, противник нині накопичив резерви. Поки працюємо на позиції — находить інформація від аеророзвідників. Не зволікаючи, артилеристи беруться до роботи.

Нині цей напрямок не є найбезпечнішим. Але бійці постійно відбивають локальні штурми, аби ворог не наважився знову посунути на Харківщину, жителі якої й досі відчувають на собі усі наслідки війни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали якою була деокупація Харківщини та як відновлюється регіон нині.

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