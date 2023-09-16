Пришлось жить в курятнике! Местные о жизни под обстрелами в Харьковской области

Год назад масштабная волна контрнаступления ВСУ охватила Харьковскую область. Село Каменка Изюмского района россияне уничтожили практически полностью. И пока местные думают, как пережить грядущую зиму, военные подразделения, которые еще год назад освобождали область, ныне защищают ее рубежи от ежедневных вражеских штурмов.

Поселиться в курятнике Николаю пришлось, когда мужчина вернулся в деоккупированное село. За время оккупации российские армейцы фактически испепелили Каменку, не оставив здесь ни одного целого здания. Николай тоже остался без крова. Так что обустроил жилье в чудом уцелевшем курятнике.

Вся мебель внутри — из того, что после себя оставили оккупанты. Кровать, к примеру, из ящиков из-под вражеских патронов.

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Сейчас на всю деревню здесь несколько десятков человек. Соседи Николая также готовятся к зимовке. Кто-то восстановил хозяйство, у кого-то снова появились теплицы. Сейчас все восстановление здесь происходит за свой счет.

Перезимуем! Мы с голоду уже не умрем. И еще кого-то прокормим. Дай Бог еще кому-нибудь поможем, — уверяют местные жители.

А бойцы 95-й бригады, которые осенью прошлого года освобождали Харьковскую область, сейчас снова отбивают штурмы оккупантов.

После массированного штурма, противник не оставляет попыток прорвать здесь линию обороны. Правда, делает это уже меньшими группами. На этом участке фронта, по данным разведки, противник ныне накопил резервы. Пока работаем на позиции — поступает информация от аэроразведчиков. Не мешкая, артиллеристы берутся за работу.

Сейчас это направление не является самым безопасным. Но бойцы постоянно отбивают локальные штурмы, чтобы враг не решился снова двинуться на Харьковскую область, жители которой до сих пор ощущают на себе все последствия войны.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой была деоккупация Харьковской области и как восстанавливается регион сейчас.

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