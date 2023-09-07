До сих пор не опознали всех погибших: какой была деоккупация Харьковской области и как восстанавливается регион

Год назад 6 сентября украинские силы обороны начали феноменальную контрнаступательную операцию, во время которой буквально за неделю была освобождена практически вся Харьковская область и некоторая часть Донецкой.

Как это было, рассказали гости телемарафона Єдині новини ведущей Яне Брензей — Герой Украины, заместитель командира 1 танкового батальона 3 танковой железной бригады майор Сергей Пономаренко и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Деоккупация Харьковской области: как это было

Участвующий в деоккупации Харьковской области Сергей Пономаренко вспоминает: для него те бои были не такими быстрыми, как могло казаться гражданским.

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— Операция была запланирована заранее, и быстрое продвижение ВСУ не стало неожиданностью для командования. Но скорее все пошло, когда оккупанты отступили.

Днями до этого танкисты отрабатывали по врагу с утра и до ночи, выпуская более 100 снарядов в сутки. Было проделано огромное количество работы перед началом контрнаступления.

По словам военного, ВСУ прибегали и к уловкам: делали фальшивые позиции, чтобы россияне не знали, откуда по ним ведется огонь, выезжали на разведку ночью. В конце концов, враг убежал, когда упало последнее укрепление.

— Враг отходил до тех пор, пока мы не давали ему времени закрепиться. Поэтому было понимание, что контрнаступление нужно продолжать как можно дольше, — рассказывает военный.

Также он добавляет, что сейчас повторение такого “Харьковского чуда” возможно и на других участках, однако это будет очень сложно. Ведь сейчас оккупанты уже понимают силу ВСУ и укрепляются по всем направлениям.

Преступления против человечества в Харьковской области

В то же время с радостью от молниеносной деоккупации, украинцы испытали шок, когда увидели последствия “русского мира” в Харьковской области.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о преступлениях против человечества, совершенных российскими захватчиками на территории Харьковской области во время оккупации и боев.

Самому младшему ребенку, потерпевшему издевательства со стороны врага, было всего 3 месяца. В общей сложности детей, пострадавших от оккупантов в области, только официально насчитывают 78.

До сих пор не идентифицировали всех погибших в Харьковской области, потому что для точной оценки нужно провести тест ДНК между погибшим и его родственниками.

— В Харьковской области восстановлено 90% электроснабжения, потому что 10% населенных пунктов расположены на линии фронта и чинить что-то нет смысла и возможности. После деоккупации города нужно восстанавливать почти с нуля, — отметил Синегубов.

Также он добавил, что на пограничные с РФ есть массовые захоронения людей, до которых пока невозможно добраться.

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