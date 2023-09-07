Досі не опізнали всіх загиблих: якою була деокупація Харківщини та як відновлюється регіон нині

Рік тому 6 вересня українські сили оборони розпочали феноменальну контрнаступальну операцію, під час якої буквально за тиждень було звільнено практично всю Харківську область та деяку частину Донецької.

Як це було розповіли гості телемарафону Єдині новини ведучій Яні Брензей — Герой України, заступник командира 1 танкового батальйону 3 танкової залізної бригади майор Сергій Пономаренко та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Деокупація Харківщини: як це було

Сергій Пономаренко, що брав участь у деокупації Харківщини, пригадує: для нього ті бої були не такими швидкими, як могло здаватися цивільним.

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— Операція була запланована заздалегідь і швидке просування ЗСУ не стало несподіванкою для командування. Але швидко все почало відбуватися, коли окупанти відступили.

Днями перед тим танкісти відпрацьовували по ворогу зранку і до ночі, випускаючи понад 100 снарядів за добу. Було пророблено дуже багато роботи перед початком контрнаступу.

За словами військового, ЗСУ вдавалися й до хитрощів: робили фальшиві позиції, аби росіяни не знали, звідки по них ведеться вогонь, виїздили на розвідку вночі. Зрештою, ворог втік, коли впало останнє укріплення.

— Ворог відходив до тих пір, доки ми не давали йому часу закріпитися. Тому було розуміння, що контрнаступ треба продовжувати якнайдовше, — розповідає військовий.

Також він додає, що зараз повторення такого “Харківського дива” можливе й на інших ділянках, однак це буде дуже складно. Адже зараз окупанти вже розуміють силу ЗСУ та укріплюються на всіх напрямках.

Злочини проти людяності у Харківській області

Водночас з радістю від блискавичної деокупації українці пережили шок, коли побачили наслідки “руского міра” на Харківщині.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про злочини проти людства, вчинені російськими загарбниками на території Харківщини в часи окупації та боїв.

Наймолодшій дитині, яка зазнала знущань з боку ворога, було лише 3 місяці. Загалом дітей, що постраждали від окупантів в області, лише офіційно нараховують 78.

Ще досі не ідентифікували усіх загиблих на Харківщині, бо для точної оцінки треба провести тест ДНК між загиблим та його родичами.

— На Харківщині відновлено 90% електропостачання, бо 10% населених пунктів розташовані на лінії фронту і лагодити щось немає сенсу та можливості. Після деокупації міста треба відбудовувати майже з нуля, — зазначив Синєгубов.

Також він додав, що на прикордонні з РФ є масові поховання людей, до яких поки що неможливо дістатися.

Про те, як повертається знищений росіянами Ізюм до життя, ми розповідали тобі раніше.

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