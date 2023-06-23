Відбудова Ізюму! Як повертають до життя знищене росіянами місто

Ще на початку повномасштабного вторгнення медики Ізюмської лікарні були вимушені спуститись у підвали, щоб надавати там фахову допомогу постраждалим від російських обстрілів. Згодом медзаклад евакуювали.

Однак в місті залишився лікар Юрій Кузнецов. За час окупації разом з колегами вони надали допомогу понад 800 людям, а прооперували — понад 360 осіб.

Зараз чоловік лише дивується, як вдалось це все пережити. Безупину переправляли поранених та спали по півтори-дві години на добу.

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Працює лікар у травматології, але операційна, де він міг би надавати фахову допомогу — зруйнована. Адже після російських авіанальотів, частина Ізюмської лікарні в руїнах. Тому наразі медикам доводиться об’єднувати відділення та ділитися приміщеннями.

Після деокупації про цю лікарню дізналися далеко за межами України. Відомі актори та музиканти задонатили 250 тисяч євро. Благодійники з-за кордону та всієї України завезли обладнання. Тепер треба відбудувати всю лікарню, тому шукають донора на міжнародному рівні.

На відбудову знищеної окупантами Ізюмської лікарні потрібно 30 млн євро — за ці гроші можна відновити медзаклад і закупити обладнання, — зазначає начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також в Ізюмі потрібно негайно відремонтувати майже 1000 житлових будинків і відновити систему опалення.

У міській адміністрації розповідають, що обрали кластерний підхід. Це не просто ремонт будинків, а реконструкція прилеглих територій, облаштування навчальних закладів.

Також чимало постраждала від окупантів й Київська область. Та й досі потребує чимало зусиль, аби відновити все, що було знищено. Читай, як триває відбудова Ірпеня та скільки на це потрібно грошей.

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