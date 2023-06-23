Восстановление Изюма! Как возвращают к жизни уничтоженный россиянами город

Еще в начале полномасштабного вторжения медики Изюмской больницы были вынуждены спуститься в подвалы, чтобы оказывать профессиональную помощь пострадавшим от российских обстрелов. Впоследствии медучреждение эвакуировали.

Однако в городе остался врач Юрий Кузнецов. За время оккупации вместе с коллегами они оказали помощь более 800 людям, а прооперировали более 360 человек.

Сейчас мужчина только удивляется, как удалось это пережить. Непрерывно переправляли раненых и спали по полтора-два часа в сутки.

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Работает врач в травматологии, но операционная, где он мог бы оказывать профессиональную помощь, разрушена. Ведь после российских авианалетов часть Изюмской больницы превратилась в руины. Поэтому медикам приходится объединять отделения и делиться помещениями.

После деоккупации об этой больнице узнали далеко за пределами Украины. Известные актеры и музыканты задонатили 250 тысяч евро. Благотворители из-за границы и всей Украины завезли оборудование. Теперь нужно отстроить всю больницу, потому ищут донора на международном уровне.

На восстановление уничтоженной оккупантами Изюмской больницы нужно 30 млн евро — за эти деньги можно восстановить медучреждение и закупить оборудование, — отмечает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также в Изюме нужно немедленно отремонтировать около 1000 жилых домов и восстановить систему отопления.

В городской администрации рассказывают, что избрали кластерный подход. Это не просто ремонт домов, а реконструкция близлежащих территорий, обустройство учебных заведений.

Также немало пострадала от окупантов и Киевская область. И до сих пор требуется немало усилий, чтобы восстановить все, что было уничтожено. Читай, как идет восстановление Ирпеня и сколько на это нужно денег.

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