Разрушенный Ирпень оживает: как продвигается восстановление города и сколько на это нужно денег

Украина

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Ольга Читайло 02 мая 2023, 08:30

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С ними война могла бы закончиться уже летом! Почему для Украины так важны истребители F-16 и зачем разрешение США
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