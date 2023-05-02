Разрушенный Ирпень оживает: как продвигается восстановление города и сколько на это нужно денег

В Украине зафиксировали почти 144 тыс. разрушенных в результате военных действий домов, больше всего — в Донецкой области. В пятерке Луганская, Черниговская, Харьковская и Киевская области. В столичном регионе уничтожены 22 тыс. домов. Это данные Киевской школы экономики. Как происходит восстановление Ирпеня — читай в материале.

Как происходит восстановление Ирпеня

Оживить населённые пункты помогают иностранные партнеры. Проверить, как идет восстановление, накануне в Ирпень приезжали представители Международной финансовой корпорации.

Ольга и Анастасия живут в Ирпене. Их дома в одном районе были двумя новыми жилыми комплексами, которые враг в прошлом году расстрелял.

Здесь была дыра, было видно нижнюю квартиру, — показывает местная жительница Анастасия.

Ольга весь этот страх пережила в городе. Остаться было ее сознательным решением. Она глава ОСМД и хотела помочь тем, кто эвакуироваться не мог. Как только россияне отступили, жители домов решили, что будут отстраиваться.

Сначала собирали деньги сами, потом начали искать финансирование. Одних средств города или государства недостаточно. Оба дома сейчас ремонтируют за деньги программы Восстанови дом фонда энергоэффективности. Основное условие — работают только с ОСМД.

Заказать техническое обследование дома, разработать проектную документацию, пройти оценку и после этого заключить договор с подрядчиком, — говорит директор фонда энергоэффективности Егор Фаренюк.

С этими документами можно обратиться в фонд и получить аванс на восстановление. Партнеры фонда энергоэффективности приехали в Ирпень, чтобы увидеть, как идет восстановление и решить, за какие проекты браться дальше.

Первое восстановленное здание было оценено удачным, поэтому программа будет расширяться. В программу привлекут €25 млн.

Россияне в Ирпене разрушили 70% домов. На их восстановление нужно минимум $850 млн. Такую цифру озвучили в прошлом году. Восстановление продолжается, его важно завершить как можно быстрее, чтобы город оживал и возвращались люди.

Сейчас в городе восстановили каждый пятый дом. В общей сложности в Ирпень уже вернулись около 80% населения.

Раньше мы рассказывали, как Гостомель отстраивают по французской технологии.

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