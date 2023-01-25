Украина

Не все ли стоит отстраивать? Секрет успешного восстановления разрушенных городов в мире

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV Ольга Читайло Татьяна Доцяк 25 января 2023, 07:00

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Работали под оккупацией — восстанавливаются под обстрелами! Работа больниц в Херсоне впечатляет
0:05:08
На фронті не вистачає БПЛА Валькірія: як допомогти військовим
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