Не все ли стоит отстраивать? Секрет успешного восстановления разрушенных городов в мире

Думать о восстановлении Украины нужно уже сейчас и немедленно. После победы времени на формирование генпланов, строительно-проектной документации и поиск больших денег просто не будет.
Если мы хотим не только отстроить, но и создать новое современное государство — нам нужно действовать. Мы решили обратиться к международному опыту восстановления разрушенных городов.
Проанализировали ситуацию в Бейруте, Новом Орлеане, Токио, Варшаве и Роттердаме. Эти города можно назвать городами-фениксами.
Разрушенные во время войн или природных катаклизмов, они восстали из пепла. Однако не везде опыт восстановления был положительным.
Эксперты советуют Украине общаться со своими жителями, понимать, что строить и для чего, иногда даже прибегать к непопулярным решениям.
Если город или село разрушен полностью, то, возможно, целесообразнее будет не восстанавливать его, — говорит эксперт Наталья Козловская.
Если город или село разрушен полностью, то, возможно, целесообразнее будет не восстанавливать его, — говорит эксперт Наталья Козловская.
Главная задача украинцев сегодня — перенять лучший опыт из разных уголков мира для восстановления городов и сел.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что нужно изменить в градостроительстве и какую роль в этом играют женщины.
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